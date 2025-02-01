Dr. Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

Perşembe günü "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, perşembe günü Ör'ün sosyal medya platformu X hesabından yayımladığı bir paylaşım üzerine soruşturma başlatmış, ardından akademisyen emniyet tarafından gözaltına alınmıştı.

Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerin tamamlanması sonrasında Anadolu Adalet Sarayında savcılıkça sorgulanan Ör, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi ve buradaki sorgusundan sonra tutuklanmasına karar verildi.

Ör'ün tutuklanmasına neden olan paylaşım

Ör, X'teki hesabından "AKP ve onun yoz iktidarı" başlığıyla yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı "diplomasız" ve "liyakatsiz" olmakla suçlamış ayrıca "iktidar eş başkanı" ifadesiyle Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesi bakanlara da eleştiriler ve suçlamalar yöneltmişti.

Ör, Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne yol açan otel yangını dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da "İnsanlar çoluk çocuk kar ayazında cayır cayır yanarken yine işini yapmadığı açıkça belli [...] Turizm Bakanı." olarak nitelemişti.

Tarihçi ve yayıncı Dr. Çiğdem Bayraktar Ör hakimlik sorgusunda 29 Ocak 2025'te yaptığı paylaşımı "Bolu'daki otel yangınında oğlu[nun] arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle, bu olaydan duyduğu üzüntüyle yaptı[ğını]" söyledi.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret kastı [olmadığını]" ifade eden Ör, "kendisinin de aynı otelde kalacakken programı nedeniyle rezervasyonunu iptal etmesi nedeniyle yangın sırasında orada olmadığını" söyleyerek "yaptığı paylaşımlar[ın] birikmişliğin sonucu" olduğunu dile getirdi.

(AEK)