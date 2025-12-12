Dr. Berhem Salih bû Komîserê Bilind ê Penaberan ê Neteweyên Yekbûyî

Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî, Serokkomarê berê yê Iraqê Dr. Berhem Salih ji bo postê serokê Komîseriya Bilind a Kar û Barên Koçberan a Neteweyên Yekbûyî (UNHCR) hilbijart.
Li gorî di medya cîhanê de hatiye belavkirin, di nava 20 kesayetên cîhanê de Dr. Berhem Salih postê serokatiya UNHCRê wergirtiye û dê di nava çend rojên bê de dest bi kar bike.
Ev post piştî Sekreteriya Giştî yê NYê postê duyem yê herî mezin e. Beriya niha ev post ji aliyê Sekreterê Giştî yê niha yê NY Antonio Guterres ve jî hatibû rêvebirin.
Piştî 75 salan cara yekeme ev post ji bo kesayetekî Rojhilata Navîn tê dayîn ku Dr. Berhem Salih wek kesayetekî siyasî yê Kurd ji bo vê postê hat tayînkirin.
Derbarê Berhem Salihî de
Berhem Ehmed Salih, 12ê Îlona 1960î li bajarê Silêmaniyê ji dayîk bûye. Di ciwaniya xwe de du caran ji aliyê desthilata Beasê ya Îraqê ve hatiye girtin. Berhem Salih sala 1983yan bawernameya lîsansê ya endezyariya şaristanî û mîmariyê li Zanîngeha Cardiffê ya Brîtanyayê standiye.
Xwediyê bawernameya doktorayê ye di warê amar û pratîka komputerê ya di endezyariya giştî de li Brîtanyayê. Berhem Salih dawiya sala 1976an pêwendî bi Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) re daniye. Destpêkê li Ewropayê endamê partiyê bûye, paşê bûye berpirsê pêwendiyên partiyê yê li Brîtanyayê.
Nûnerê kabîneya yekem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê bûye. Piştî hilbijartina yekem a parlamentoyê li Kurdistanê sala 1992yan bûye berpirsê pêwendiyên derve yê li Amerîkayê.
Berhem Salih salên 2001 heta 2004an bûye Serokwezîrê Herêma Kurdistanê (Îdareya Silêmaniyê). Di kabîneya şeşem de û ji bo du salan Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bûye.
Piştî rûxîna desthilata Beasê, di nîvê duyem ê sala 2004an de bûye Cîgirê Serokwezîrê Hikûmeta Demkî ya Îraqê. Paşê bûye Wezîrê Plandanînê yê Hikûmeta Veguhêz a Îraqê.
Dû re di salên 2006 heta 2009an Cîgirê Serokwezîrê Hikûmeta Hilbijartî ya Îraqê ya bi serokatiya Nûrî Malikî bûye. Dr. Berhem Salih damezirînerê Zanîngeha Amerîkî ya Silêmaniyê ye. Salih 2yê Çiriya Pêşîn a 2018an wekî Serokkomarê 8emîn ê Îraqê hatibû hilbijartin.
(AY)
*Çavkanî: Ajansa Welat, Rûdaw