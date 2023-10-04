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Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 14:56
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 14:59
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Dr. Bağcı: Savcı darp etti, şans eseri hayattayım

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dr. Bağcı, savcı Mehmet Sait D.’den ayrılmasının ardından sürekli tehditler aldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/04/dr-bagci-savci-darp-eti-sans-eseri-hayattayim.jpg
csgorselarsiv.org

Mardin'in Midyat ilçesinde Adli Tıp Şube Müdürü Dr. Gözde Bağcı, ilçede Cumhuriyet Savcısı olan Mehmet Sait D.’nin kendisini darp ettiğini ve şikayetçi olduğunu, olay tarihine ilişkin kamera kayıtlarının dosyada toplanmadığın duyurdu.

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dr. Bağcı, savcı Mehmet Sait D.’den ayrılmasının ardından sürekli tehditler aldığını söyledi.

Bağcı, 11 Temmuz günü savcı Mehmet Sait D.’nin iki kuzeni ile beraber yanına gelerek kendisini tehdit ettiğini, ardından Savcı Mehmet Sait D.’nin kendisini araca bindirdiğini ve araçta darbettiğini şans eseri ölüm ve sakatlık tehlikesini atlattığını anlattı.

Savcının olaya tanıklık edenleri savcı kimliğini göstererek uzaklaştırdığını kaydeden Bağcı, yaklaşık bir saat boyunca darbedildiğini kaydetti.

Detaylar

29 Temmuz günü Savcı Mehmet Sait D. hakkında şikayetçi olduğunu belirten Bağcı, dosyanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiğini ancak dosyanın içeriğinin boş olduğunu belirtti.

Olay günü MOBESE ve iş yeri kayıtları olmasına rağmen dosyada hiçbirinin olmadığını söyleyen Bağcı, kendisinin yaptığı araştırmada görüntülerin toplanmadığını öğrendiğini aktardı.

Savcı hakkında Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) da şikayette bulunduğunu söyleyen Bağcı, savcının ifadesinin alındığını da belirterek verilen ifade için “ortak senaryo” dedi.

Savcının ifadesinde kendisi için “takıntılı” ve “psikolojik sıkıntıları var” beyanlarında bulunduğunu aktaran Bağcı, “"Açık bilgilendirme ve çağrı hususunda elimden geleni yapmaya çalıştığım kayıtların; benzer şiddet tecrübesine maruz kalmış pek çok kişiye moral ve cesaret olmasına vesile olabildiğini gördüm" diyerek dosyasının detaylarını instagram hesabından paylaştı.

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(ZA/EMK)

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