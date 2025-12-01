Dr. Aslı Aydemir 150 gündür tutuklu: İddianame ikinci kez iade edildi

Barış Akademisyeni ve feminist psikolog Dr. Aslı Aydemir, tutukluluğunun 150. gününü geride bıraktı. Aydemir’in arkadaşları Aydemir için özgürlük istedi.

Aydemir'in arkadaşları açıklamada, “Aslı Aydemir 150 gündür hiçbir hukuki dayanak olmadan cezaevinde tutuluyor ve özgürlüğünden yoksun bırakılıyor” diye seslendi.

Aydemir, 4 Temmuz’da şeriatçı sloganlar atan bir grubun LeMan dergisi binasına yönelik saldırısı sırasında yaşanan arbede ve bir polisin yaralanması gerekçe gösterilerek evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı.

“Hukuka aykırı süreç”

Aydemir’in tutuklanmasının üzerinden geçen 150 günün ardından yapılan açıklamada, 24 Kasım haftası itibarıyla hazırlanan iddianamenin 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ikinci kez iade edildiği açıklandı.

Açıklamada, mahkemenin iade gerekçelerinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı olduğu vurgulandı, şöyle denildi:

“Mahkemenin iade gerekçesi yaptığı konular —örneğin yargılama sırasında alınabilecek bilirkişi raporları— iddianame iadesi kapsamında değildir. Bu durum Yargıtay içtihatlarına ve ilgili kanun maddelerine açıkça aykırıdır. Bu nedenle Aslı’nın duruşma tarihi bile hâlâ belirlenmedi.”

Savcı değişikliği süreci geciktirdi

Açıklamada ayrıca, dosyaya bakan savcının değiştirilmesiyle sürecin yeniden başlatıldığı, Aydemir’in şimdi de yeni savcının iddianame hazırlamasını beklemek zorunda bırakıldığı ifade edildi:

“Aylar geçmiş olmasına rağmen dosyada hiçbir ilerleme sağlanmadı. Aslı Aydemir 150 gündür herhangi bir hukuki temel olmaksızın cezaevinde tutuluyor ve özgürlüğü engelleniyor.”

LeMan baskınında gericilerle tartışan akademisyen Aslı Aydemir tutuklandı

AKADEMİSYEN YARGILAMALARI Aslı Aydemir'in Beyanı

(EMK)