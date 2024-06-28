Dr. Alpay Azap: TTB ve hekim haklarının çıkarlarıyla ilgiliyiz

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), üç gün sürecek olan 76. Büyük Kongresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda başladı.

Bugün yapılan açılışın ardından yarın (29 Haziran) raporlar görüşülecek, Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi, Denetleme Kurulu üyeleri başvuruları alınacak.

30 Haziran Pazar günü ise Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası öğrenci kantininde seçim yapılacak.

Seçimlerin üç grup arasında geçmesi bekleniyor.

Mevcut yönetimdeki sol-demokrat kanadı temsil eden "Etkin Demokratik TTB" ve bu gruptan ayrılan "Tabip Odaları İnisiyatifi" kendi listelerini açıkladı.

Üçüncü grupta ise iktidara yakınlığıyla bilinen "Çağdaş Türk Hekimleri Birliği" yer alıyor.

TTB’nin iki yıllık yeni yönetiminin belirleneceği seçimleri Tabip Odaları İnisiyatifi’nin adayı Dr. Alpay Azap ile konuştuk.

Niçin ayrı liste çıkarma ihtiyacı duydular? Ortak liste ile ilgili düşünceleri nedir?

Dr. Azap’ın sorularımıza yanıtları şöyle:

*Niçin ayrı bir liste çıkarma ihtiyacı duydunuz?

Türk Tabipleri Birliği’nin önümüzdeki dönem yapması gereken faaliyetlerle ilgili önerilerimiz var. TTB'nin bundan sonra hekimlerle daha fazla ve yakın bağlar kuran, tabip odalarıyla merkez konseyin daha yakın çalıştığı; böylelikle geniş bir hekim kamuoyunu arkasına alan demokratik bir meslek kitle örgütü olması gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasi mücadelesini, sağlık hakkı mücadelesini, hekim hakları mücadelesini; birini bir diğerinin önüne geçirmeden mücadele etmeyi hedefliyoruz. Bunu sağlamanın yolunu da tabip odalarının görüşlerini ve enerjilerini merkez konseyine taşımaktan geçtiğini düşünüyoruz.

Böylelikle sahadaki hekimleri de kapsamak ve merkez konseyin oluşması için böyle bir formül önerimiz var. Bu formülü öneren farklı bölgelerden çok fazla oda oldu. Ayrıca ülke koşulları ve sağlıkta yaşanan sorunlar nedeniyle zor bir dönem olacağı görünüyor. Bu zor koşullarda daha güçlü bir faaliyet yürütmesinin ancak odalarının enerjisini konseye yansıtarak olabileceğini düşünüyoruz. Bu öneriyi mevcut konseyde çalışan arkadaşlarımıza ilettik ve onlar bu öneriyi çok uygun bulmadılar. Onlar mevcut ekibin bir takım öncelikleri olduğunu düşünüyorlar. Önerimizin iyi bir öneri olmadığını belirttiler ve bu nedenle ortaklaşamadık.

TTB'de seçime doğru: Birliğin yolunu bulacağız, TTB’yi iktidara bırakmayacağız

"Biz bir grup değiliz, odalar inisiyatifiyiz"

“Hekimler ve tabip odalarının gücünü arkanıza almaktan” söz ettiniz, bu bir eleştiri mi, mevcut yönetimin bunu yapmadığını mı anlamak gerekiyor?

Evet, mevcut yönetimin iki dönemdir bunu yeterince yapamadığını düşünüyoruz. Elbette büyük çaba harcadılar ama odaların desteğini yeterince alamadılar. Çünkü yönetim oluşturulurken odalar sürece dahil edilmedi. Tam tersi Ege Bölgesi’nde odanın önermediği bir arkadaşımızı yönetime koydular. Bu da bölgede büyük sıkıntı yaşattı. Bu yanlış bir tarz. Yani ortada bir grup var, o grubun çıkarları doğrultusunda hareket ediliyor. Biz ise bir grup değiliz, odalar inisiyatifiyiz, dolayısıyla bizim için önemli olan grubumuzun çıkarı değil.

Bizim önerimiz aslında odalardan da destek gördü ve büyük bir heyecan yarattı. Mesela Karadeniz’de sekiz oda bir araya gelip bir konsey üyesi belirledi. Ege Bölgesi’nde 50 delege bir araya gelerek aday belirledi. Marmara Bölgesi yine aynı şekilde adaylarını belirlediler. Ama Güneydoğu ve Güney illerinde aday belirlemedik çünkü o bölgedeki odalar bizim listemizde yer almak istemediler. Fakat bizim önerimize destek veren arkadaşlar var ama biz yine de isimlerini yazmadık. Biz bu fikrin TTB’nin önünü açacağını düşünüyoruz.

TTB ve ATO seçimlerine doğru: Ne yapmalı, ne yapmamalı?

"Mesleğimizle ilgili büyük sorunlar yaşıyoruz"

*Açıklamalarınızda “farklı, yeni ve güçlü bir TTB”den söz ediyorsunuz. Farklı ve yeni neler yapacaksınız?

Tabip odaları ve odalara üye hekimlerle daha yakın çalışacağız. Onların sorunlarını, taleplerini, isteklerini daha iyi öğrenip, onları da sürece katarak sorunları çözeceğiz.

Mesleğimizle ilgili büyük sorunlar yaşıyoruz. Sağlıkta dönüşüm büyük bir tahribat yaratmış durumda, hekimler çok mutsuz. Emeklerinin hakkını alamıyorlar, birçok konuda sıkıntı yaşıyorlar.

Biz uzmanlık derneklerini de sürece katarak ilerlemek istiyoruz. TTB'nin kol faaliyetleri var, kollar zaten oldukça aktif ve TTB kol faaliyetlerini çok iyi yürütür. Biz de bunu devam ettireceğiz. Diğer taraftan gençlere ulaşmaya gayret edeceğiz. Genç hekimler TTB’nin ve odaların kendilerine yeterince destek olmadığını düşünüyorlar. Gençleri faaliyetlerimize katmak istiyoruz. Yani olabilecek en geniş hekim katılımını sağlayacağız.

Özkan Özdemir’in kaleminden: TTB'nin tarihi ve 'bilge bir direnişçi' Mahmut Ortakaya

"Demokrasi yoksa sağlıklı bir toplum da olmaz"

*Konuşmalarınızdan daha çok hekimlere dönük çalışacağınızı anlıyorum. Peki, halk sağlığı, insan hakları, çevre hakkı, işkence, LGBTİ+ hakları ve daha birçok hak ihlaline karşı nasıl bir tutumunuz olacak?

Bu saydıklarınız aslında sağlığın bileşeni, demokrasinin olmadığı bir ortamda sağlıklı bir toplum da olmaz. Sözünü ettiğiniz gibi dezavantajlı gruplar/bireyler sağlığa erişimle ilgili de büyük sorunlar yaşıyorlar. Elbette ki, bunları da gidermeye yönelik çalışmak gerekir. TTB zaten bu konuda çok iyi çalışır, biz de bunu devam ettireceğiz. TTB zaten bu nedenle önemli bir kurumdur, bunlar aynı devam edecek.

TTB'den anket: Hekimlerin yüzde 94'ü 'şiddeti politikacıların söylemleri artırıyor' dedi

"Tek listeye katkı veririz"

*Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi’nin seçime ayrı listeyle girmesinin yönetimin el değiştirmesine neden olabileceği konuşuluyor. Ama aynı zamanda her iki grubun da uzlaşma çağrısı var. Ortaklaşma durumunuz var mı, son görüşmelerde ne sonuç çıktı? Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir?

Bir ortak liste konusunda görüşmelerimizi haftalardır sürdürüyoruz. Ama burada önemli TTB’nin önümüzdeki dönem ihtiyaçlarını karşılayacak, hekimlerle kopan bağını güçlendirecek bir liste olmasını istiyoruz. Biz, TTB ve hekim haklarının çıkarlarıyla ilgiliyiz. Bu sağlandığı takdirde tek liste olsun, çok da faydası olur. Bu sağlanırsa seve seve katkı veririz.

*Daha açık sorayım, pazar günü nasıl bir tablo göreceğiz? Üç liste mi olacak, birleşme söz konusu mu?

Şu an için kongre başlarken, üç liste gibi görünüyor ama görüşmeler devam ediyor. Son saatlere kadar da sürecektir.

TTB’den hekimlere mektup: Şimdi haklarımıza sahip çıkma zamanı

(RT)