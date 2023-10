Dozger xwest ku rojnameger Berîtan Canozer were cezakirin

Nûçegîhana JINNEWSê Berîtan Canozer di operasyona 25ê Nîsanê de ku li dijî rajnamegeran hatibû kirin, hat desteserkirin. Piştre biryara girtina wê hat dayîn û piştî 58 rojan serbest bû. Danişîna destpêkê ya doza darizandina Canozerê îro pêk hat. Canozer bi îdiaya ku “endama rêxistinê ye” tê darizandin.

Danişîn li 10emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê pêk hat. Canozer bi parêzerê xwe Mûharrem Erbey re tevlî danişînê bû.

Serdozgeriya Komarî ya Amedê di çarçoveya îfadeyên şahidê eşkere Umît Akbiyik de lêpirsîn dabû destpêkirin Şahidê eşkere Umît Akbiyik jî bi Sîstema Deng û Dîmen (SEGBÎS) tev li danişînê bû.

Nûnerên Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG), Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) û Komeleya Medya û Xebatên Hiqûqî (MLSA) jî danişîn şopandin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê û MLSAyê rojnameger Canozer li dijî îdianameyê parastina xwe kir û got ku şahidê eşkere Umît Akbiyik nas nake û li ser nûçeyan hîn bûye ku endamê Meclisa Ciwanan a Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) e.

Canozer, wiha domand: “Her wiha di îdianameyê de nûçeyên min çêkirine weke sûc hatine nîşandan. Çavkaniyên van nûçeyan eşkere ne. Rojnamegereke naskirî me û karê xwe bi veşartî nakim. Di demên berê de jî ji ber nûçeyên xwe hatim darizandin û dosyayên min ên beraetê hene. Ez, nûçeyên têkildarî jin û zarokan çêdikim. Em bûn dengê jin û zarokên hatine qetilkirin, yên tundî lê hatiye kirin, rastî tacîz û destdirêjiyê hatin. Bêyî ku ferq û cudahiyê têxim navbera wan min mîkrofon dirêjî jinên siyasetmedarên jin kir. Rojnamegerî û çêkirina nûçeyan sûc nîne. Tawanbariyên li min tên kirin qebûl nakim.”

Piştre jî li şahidê eşkere Akbiyik hate guhdarîkirin. Akbiyik ev îdia kir: “Di sala 2018an de me konserek organîze kir. Dema ji bo hevpeyvînê hatibû HDP’ê me hev nas kir. Di xebatên Meclisa Ciwanan de û di bûyerên xendekê yên li Sûrê de, li cihê endamên rêxistinê bû. Ji bo hevpyevînan bi me re dişêwirî.”

Dozger heta 15 salî ceza xwest

Dozger jî bi îdiaya “endamtiya rêxistinê” xwest ku ji 7 sal û 6 mehan heta 15 salan cezayê girtîgehê li rojnameger Canozer were birîn.

Parêzerê Canozerê, Muharrem Erbey jî ji bo parastina li dijî nêrîna dozger dem xwest.

Dadgehê, daxwaza Erbey qebûl kir û danişîna dozê taloqî 8ê Kanûna Pêşiyê kir.

(HA/AY)