TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 23.09.2026 11:04 23 Îlon 2026 11:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 23.09.2026 11:32 23 Îlon 2026 11:32
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Dozer ketin Geliyê Zîlanê: Dar tên birîn û Zîlanê serûbin dikin

Li Newala Koçkopruyê ya li navçeya Erdîşê ya Wanê, piştî ku duh li Serdozgeriya Komarê ya Erdîşê giliya sûc hate kirin, îro makîneyên giran ketin newalê.

İdris Yılmaz

İdris Yılmaz

İdris Yılmaz

Dîmenê mezin bike
Dozer ketin Geliyê Zîlanê: Dar tên birîn û Zîlanê serûbin dikin
Wêne: bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Newala Koçkopruyê, ku yek ji jîngehên herî zindî yên Hewza Zîlanê ye, xebatên Projeya Kanala Avdanê ya Payê, tevî serlêdanên hiqûqî, bêrawestan didomin.

Parêzvanên xwezayê: Guh bidin dengê zanistê, divê Zîlan bê parastin
Parêzvanên xwezayê: Guh bidin dengê zanistê, divê Zîlan bê parastin
21 Îlon 2026

Berdevkê Platforma Jîngeh û Ekolojiyê ya Mezopotamyayê Mirbahattin Demir, ku bûyeran li cih dişopîne, got ku wan duh li Serdozgeriya Komarê ya Erdîşê giliya sûc kiriye, îro jî hejmara makîneyên li qadê hatiye zêdekirin û xebat hatiye lezandin.

Li gorî agahiyên ku ekolojîstan îro parve kirine, makîneyên giran ji qadên ku rojên berê lê dixebitîn derbas bûne û heta beşên hundirîn ên newalê û xeta kanalê daketine. Hinek ji darên li ser rêgehê hatine birîn, hinek jî di dema derbasbûna makîneyan de şikestine.

Li Zîlanê ava bendavê kêm bûye, “hestî derketine ser rûyê erdê”
Li Zîlanê ava bendavê kêm bûye, “hestî derketine ser rûyê erdê”
12 Kanûn 2022

'Bi kepçeyan ketin dilê Zîlanê'

Demir, behsa tiştên ku li qadê diqewimin kir:

"Em nikarin kepçeyan rawestînin. Li vir wêraniyeke eşkere heye. Bi taybetî piştî serlêdana ku me duh li Serdozgeriya Komarê ya Erdîşê kir, îro kar hat lezandin. Makîne hatin zêdekirin û xebat bêrawestan didome. Wêraniyeke giran heye. Li vir gelek nebat û zindiyên endemîk hene. Heywanên wek segavan, ku di bin parastinê de ne û ketine nav lîsteya cureyên di metirsiya qirbûnê de, li vir dijîn. Herwiha ev qadek e ku semendera Anatolyayê jî lê hatiye dîtin. Tevî vê yekê, bêyî ku tu pîvanên parastin û ewlehiyê bên girtin, ev xebat didome. Ji ber kanalên kûr ên ku hatine kolandin, bi taybetî zarokên biçûk ên gundan di bin metirsiyê de ne. Ewlehiya kar qet nayê dabînkirin. Em bang li hemû jîngehparêzan, hemû welatiyên hestiyar, parlamenteran, Meclîsê û raya giştî ya Tirkiyeyê dikin. Nasnameya Zîlanê tune ye, îdeolojiya wê tune ye. Zîlan nirxa hevpar a vî gelî ye; nirxa hevpar a vî welatî û ya cîhanê ye. Îro bi kepçeyan ketin dilê Zîlanê. Zîlanê serûbin dikin."

Banga hevpar li ser medyaya civakî: #Zilandatalanvar

Ji bo balkişandina ser xebatên ku li newalê didomin, roja Çarşemê, 23yê Îlona 2026an, di saet 20.00an de, li ser medyaya civakî bi etîketa #Zilandatalanvar parvekirineke hevpar dê bê kirin.

(FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Zîlan Geliyê Zîlan dar
İdris Yılmaz
İdris Yılmaz
Hemû Nivîsên wî/wê
Gazeteciliğe 2008'de Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) başladı. 2016'da DİHA KHK kararıyla kapatıldıktan sonra Gazete Yaşam isimli bir haber portalı kurdu. Burada yayınlanan haberler nedeniyle  2018'de...

Gazeteciliğe 2008'de Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) başladı. 2016'da DİHA KHK kararıyla kapatıldıktan sonra Gazete Yaşam isimli bir haber portalı kurdu. Burada yayınlanan haberler nedeniyle  2018'de 'halkı kin ve nefrete alenen tahrik ve örgüt propagandası' iddiasıyla gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı. 2019'da çıkarılan 1. Yargı Reformu'yla tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Gazete Duvar ve Medya Blok isimli mecralara haber dosyaları hazırladı.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Parêzvanên xwezayê: Guh bidin dengê zanistê, divê Zîlan bê parastin
21 Îlon 2026
Parêzvanên xwezayê: Guh bidin dengê zanistê, divê Zîlan bê parastin
"Divê zarokên Kurd mafê xwendina bi zimanê dayîka xwe bi dest bixin"
16 Îlon 2026
"Divê zarokên Kurd mafê xwendina bi zimanê dayîka xwe bi dest bixin"
Biçe serûpelê