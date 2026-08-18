TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.08.2026 14:13 18 Tebax 2026 14:13
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.08.2026 14:16 18 Tebax 2026 14:16
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Doza yekem a aktîvîsta LGBTİ+yan Duruyê di 24ê Îlonê de ye

Doza yekem a mafparêza LGBTİ+yan Duru Yilmazê ku di çarçoveya operasyona beriya Lûtkeya NATOyê li Enqereyê hatibû girtin, wê di 24ê Îlonê de pêk were.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Doza yekem a aktîvîsta LGBTİ+yan Duruyê di 24ê Îlonê de ye
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Dîroka doza yekem a aktîvîsta LGBTİ+yan Duru Yilmaz a ku beriya Lûtkeya NATOyê li Enqereyê hatibû girtin, diyar bû.

"Li gorî nûçeya Unikuirê, Yilmaz wê di 24ê Îlonê de cara yekem derkeve pêşberî dadwer.

Pêş lûtkeya NATOyê rojnameger, parêzer, akademisyen û aktîvîst jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin
Pêş lûtkeya NATOyê rojnameger, parêzer, akademisyen û aktîvîst jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin
5 Tîrmeh 2026

Beriya Lûtkeya NATOyê di 23yê Hezîranê de di operasyona li Enqereyê de gelek rojnamevan, akademîsyen, parêzer, sendikavan, xwendekar, aktîvîstên ekolojiyê û parêzvanên mafên LGBTİ+yan hatibûn destserkirin û girtin. Yilmaz jî di nav wan de bû. 

Di jêpirsînê de seyrana 1ê Gulanê hat pirsîn

Hat diyar kirin ku di jêpirsîna parêzvana mafên LGBTİ+yan Duru Yilmazê de ji çalakiya têkildarî Lûtkeya NATOyê zêdetir, beşdariya wê ya seyrana di çarçoveya 1ê Gulanê de hatibû organîzekirin, pirsîne. 

Operasyonên Lûtkeya NATOyê: Yildiz Tar, Emel Memiş û xwebexşên TEMAyê serbest bûn
Operasyonên Lûtkeya NATOyê: Yildiz Tar, Emel Memiş û xwebexşên TEMAyê serbest bûn
22 Tîrmeh 2026

Di çarçoveya heman operasyonê de Derhênerê Weşana Giştî yê Kaos GLyê Yildiz Tar jî hat desteserkirin û piştre hat girtin. Di dema îfadeyê de têkildarî NATOyê tişt ji Tarê nepirsîbûn lêbelê parvekirina wê ya hevpeyvîneke ku polîtîkayên "Sala Malbatê" yên desthilatdariyê rexne dike, jê pirsîn.

Lûtkeya NATOyê di 7-8ê Tîrmehê de li Enqereyê hat lidarxistin. Beriya lûtkeyê li Enqereyê civîn û meşên xwepêşandanê hatin qedexekirin. Di operasyonên ku di 23ê Hezîranê de dest pê kirin de ji bo 241 kesan ku biryara desteserkirinê hatibû dayîn û  ji wan 225 kes hatin desteserkirin û 178 kes jî hatin girtin.




Cihê Nûçeyê
Stenbol
Lûtkeya NATOyê lgbtî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê