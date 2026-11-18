Danişîna yekem a doza ku li dijî çar damezrînerên Komeleya Xebatên Polîtîkaya Civakî, Nasnameya Zayendî û Meyla Zayendî (SPoD) hatiye vekirin, wê îro (18ê Mijdar) saet di 13.30an de li 27emîn Dadgeha Cezayê Asliye ya Edliyeya Stenbolê pêk were.
Alîkara Dîrektorê Herêmî ya Ewropayê ya Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî Esther Major beriya danişînê daxuyaniyek da û diyar kir ku lêpirsîn û dozên li dijî rêxistinên mafên LGBTİ+yan li Tirkiyeyê parastina mafên mirovan wekî sûc nîşan didin û bang kir ku hemû tawanbarî bên betalkirin.
Majorê bi bîr xist ku çar damezrînerên SPoDê bi cezayê girtîgehê yê ji salekê heta sê salan re rûbirû ne û wiha got:
“Gelekî cihê fikarê ye ku çar endamên damezrîner ên vê rêxistina ku li dijî cudakariya li ser bingeha meyla zayendî û nasnameya zayendî bêrawestan têdikoşe, ji ber van xebatên xwe yên girîng bi cezayê girtîgehê yê ji salekê heta sê salan re rûbirû ne. Ev doz dikare bibe ya yekem ji gelek dozên bi vî rengî ku piştî pêla zextê ya nû ya ku rêxistinên LGBTİ+yan dike hedef û hebûna bi dehan rêxistinên din jî dixe bin metirsiyê, tên vekirin.”
"Parastina mafên LGBTİ+yan ne sûc e"
Majorê destnîşan kir ku darizandina parêzvanên mafên LGBTİ+yan û daxwazên girtina komeleyan nîşan didin ku zextên li ser qada mafên mirovan li Tirkiyeyê berfireh bûne û wiha domand:
“Darizandina parêzvanên mafên mirovan ên LGBTİ+yan û vekirina dozên girtinê li dijî komeleyan, di hewldanên rayedarên Tirkiyeyê yên ji bo sûcdarkirina mafên LGBTİ+yan de bilindbûneke metirsîdar nîşan dide. Divê ev hewldan bên şermezarkirin û redkirin.”
Major tekez kir ku ev hewldan dikarin ne tenê bandorê li rêxistinên hedefgirtî bikin, lê bandorê li tevahiya civaka sivîl a serbixwe jî bikin û got ku divê mirov bêyî tirsa cezakirinê bikaribin mafên LGBTİ+yan biparêzin.
Major ev bang li rayedarên Tirkiyeyê kir:
"Divê rayedarên Tirkiyeyê hemû tawanbariyên li ser parêzvanên mafên mirovan ên tên darizandin betal bikin, hemû kesên ku tenê ji ber bikaranîn an parastina mafên mirovan tên girtin demildest û bê şert û merc berdin û dawî li hewldanên girtina komeleyan ên ji ber xebatên wan ên mafên mirovan bînin."
Lêpirsîn û dozên li dijî damezrînerên çar komeleyan
Tora Piştgiriya Parêzvanên Mafên Mirovan (İHSDA) ku ji 38 saziyên mafên mirovan pêk tê û Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî jî di nav de ye, beriya doza SPoDê daxuyaniyeke hevpar weşand.
Li gorî daxuyaniyê, li Stenbolê li dijî çar damezrînerên SPoDê, pênc damezrînerên HEVİ LGBTİ+yê û şeş damezrînerên Komeleya Piştgiriya LGBTİ+yan a Lambdaistanbulê, li gorî xala 32/1-p a Qanûna Komeleyan bi tawanbariya “avakirinina komeleyê bi armancên ku bi qanûnan hatine qedexekirin” doz hatiye vekirin.
Du damezrînerên SPoDê û sê damezrînerên HEVİ LGBTİ+yê hîn jî girtî ne. Di îdianameyan de girtina komeleyan jî tê xwestin.
(NÖ/AY)