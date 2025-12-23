Doza Qetlîama 10ê Cotmehê ya Enqereyê taloq bû

Doza qetlîama 10ê Cotmehê ya Gara Trenê ya Enqereyê pêk hat. Dadgehê danişîn taloqî 30ê Hezîranê kir.
Danişîna îro saet di 10:00ê sibê de bi tespîtkirina nasnameyan dest pê kir.
"Em ê dev jê bernedin"
Berî danişînê, Komîsyona Parêzerên a Doza Qetlîama 10ê Cotmehê ya Enqereyê banga beşdarbûna dozê kir. Komîsyonê biryara krîtîk a Dadgeha Îdarî ya Herêma Dîlokê, di doza ku li 4emîn Dadgeha Cezayê Giran a Enqereyê de pêk hate, bi bîr xist û got, "Heta ku hemû berpirsiyar neyên darizandin û edaleteke rastîn neyê bicîhanîn, em ê dev ji têkoşîna xwe ya edaletê bernedin."
Danişîn hat taloqkirin
Dadgehê biryar da ku ji bo diyarkirina navnîşanên bersûcên firarkirî name ji Wezaretên Dad û Karên Derve re were şandin û danişîn taloqî 30ê Hezîranê kir.
Çi bûbû?
Di 10ê Çiriya Pêşiyê ya 2015ê di mîtînga aştiyê êrîşeka bi bombeyan hatibû kirin.
Li ciyê teqînê 69 kes, bi giştî 103 kes û du êrîşkar miribûn.
Piştî êrîşê polîsan gaz avêtibû ser kesên mirî, birîndaran û kesên ku dixwestin alîkariyê bidin wan. Ji ber wê nexweş bi derengî birin nexweşxaneyê, kesên ji teqînê rizgar bubûn ji ber gazê travma derbas kirin. Ciyê bûyerê nehat parastin û ekîbên kontrolê û dozger zûbizû neçûn ciyê bûyerê. Ekîp piştî teqînê bi saet û nîvê, wekîlê serdozger jî nêzîkî du saet û nîv piştî bûyerê çûn qadê.
Îdianameya derbarê êrîşê de 13yê Tîrmehê ya 2016yê hat qebûlkirin. Ji bo 36 kesan doz hat vekirin û hat diyarkirin ku fermana êrîşê ji hêla Îlhamî Bali berpirsê Tirkiyeyê yê Dewleta Îslamê (DAIŞ) daye.
Di îdianameyê de hatiye gotin ku êrîşa Pirsûsê jî heman kesan organîze kirine. Ji bo Bali û 13 kesên bersûcên din ji ber “kuştina bi zanebûna gelek kesan” 100 caran cezayê heta hetayê yê girankirî hat xwestin. Dîsa ji ber “hewldana ji holê rakirina pergala destûrî” cezayê heta hetayê û hewldana kuştina bi zanebûn jî ji 5 hezar û 83 salan heta 7 hezar û 820 salan cezayê girtinê hat xwestin.
Doza derbarê êrîşê de 7ê Çiriya Paşiyê ya 2016yê dest pê kir û hîna berdewam dike.
(AB/AY)