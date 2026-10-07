TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 07.10.2026 15:08 7 Cotmeh 2026 15:08
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.10.2026 15:17 7 Cotmeh 2026 15:17
Xwendin Xwendin:  4 xulek

Doza kuştina rojnameger Hakan Tosun: Cezayê muebetê li bersûcan hat birîn

4emîn danîşîna doza kuştina rojnameger Hakan Tosun pêk hat ku şeva 10ê Cotmeha 2025an li kolanekî Esenyurta Stenbolê bi lêdanê hatibû kuştin. Dadgehê bi tohmeta ku “bi zanebûn kuştine” cezayê muebetê li bersûc Abdurrahman Murat û Adnan Şahin birî.

Cansu Acar

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Cansu Acar

Cansu Acar

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Doza kuştina rojnameger Hakan Tosun: Cezayê muebetê li bersûcan hat birîn
Fotoğraf: Cansu Acar / bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Danişîna li 17emîn Dadgeha Cezayê Giran a Bakirkoyê pêk hat. Malbata Tosun û parêzerên wan Hakan Bozyurt û Cemal Yucel beşdarî danişînê bûn.

Bersûc Abdurrahman Murat û Adnan Şahin ji girtîgehên ku lê girtî ne bi riya Sîstema Deng û Dîmenî (SEGBÎS) tevlî danişînê bûn.

Doza kuştina rojnameger Hakan Tosun: Ji bo du bersûcan cezayê muebetê tê xwestin
Doza kuştina rojnameger Hakan Tosun: Ji bo du bersûcan cezayê muebetê tê xwestin
24 Adar 2026

Rojnameger û welatiyên ku dixwestin danişînê bişopînin negirtin salonê. Gelek kesan li ber deriyê adliyeyê danişîn şopandin.

“Kese sêyemîn çima li derve ye?”

Parêzerê Hakan Tosun Cemal Yucel di danîşînê de axivî û got: “Em daxwazên xwe dubare dikin. Em daxwaz dikin ku bi sûcê kuştina bi zanebûn werin cezakirin.”

Yek ji parêzerên malbata Tosun Hakan Bozyurt jî bal kişand ser ku di bûyerê de çalakiyeke organîzekirî heye û diyar kir ku kesê sêyemîn ê bi motosîkletê Yusuf Ozakdag jî divê wekî bersûk bê darizandin.

Di danîşîna ku îro saet di 10.30an de dest pê kir de dayika Hakan Tosun Fatma Tosun pirsî: “Kesê sêyemîn çima li derve ye?”

Êrîşî rojnameger Hakan Tosun kirin: Du kes hatin girtin
Êrîşî rojnameger Hakan Tosun kirin: Du kes hatin girtin
13 Cotmeh 2025

“Hakan bi ti awayî ranabe ser piyan”

Parêzerê Tosun, Hakan Bozyurt jî amaje bi dîmenên ku di hemû danişînan de pêşkêşî heyeta dadgehê kirine, kir û got:

“Tişta bingehîn ew e ku ji destpêka danîşînê ve me dîmenên li ser çêbûna bûyera kuştinê ya li Esenyurtê bi awayekî zelal nîşan dan. Hakan li cihekî rûniştiye û li cihê xwe ranabe û bertek nîşan nade. Min gelek caran temaşe kir. Hakan bi ti awayî ranabe ser piyan, tew destê xwe jî ranake. Tê dîtin ku bersûc bi awayekî tund bi pehînan li serê Hakan dixe. Her wiha tê dîtin ku bi porê wî digirin û lê didin.”

Bozyurt diyar kir ku şahid dibêjin “li Hakan nedane” lêbelê dîmenên kamerayan wisa nabejê. Gotinên şahidan rastiyê nîşan nadin.

“Gotinên şahidan û dîmenên kamerayan berovajî hev in”

Parêzer Bozyurt amaje bi Yusuf Ozakdag kir ku di kamerayan de bi motosîkleta xwe tê dîtin û weha got:

“Adnan Şahin ji erebeya xwe dertê û li Hakan dixe. Şahin û Murat bi erebeyê diçin. Di wê demê de Yusuf Ozakdag li ser motora xwe Hakan temaşe dike. Dîmenên kamerayan nîşan didin ku ew temaşe dike. Wesaîtê radiwestîne. Şahin jî piştre tê û lê dixe. Me di parastina xwe de ev tişt gelek caran nîşan dan. Me got ku ti pêwendiya dîmenên metrobusê bi bûyerê re nîne. Dozger jî got ku ti pêwendiya wê bûyerê û vê bûyerê bi hev re nîne. Di dîmenan de jî nîne. Em dizanin ku ev pêvajo çawa meşiya ye. Em ji daxuyaniya emniyetê hîn bû ku di vê dosyayê de ji xeynî reşkirina delîlan lêpirsîneke din hatî meşandin. Dîmenên kamerayan hatine girtin. Ji bo îro heke ev tomar hebûna me yê rastî bêtir bi cih bianiya. Em dibînin ku beyanên şahidan û dîmenên kamerayan berovajî hev in. Tevî vê yekê jî beyanên li dijî rastiyê hene. gotinên di rapora tipa edlî de li gorî lêdana Hakan û mirina wî diguncin. Hakan bi ti awayî bertek nîşan nedaye.”

Bersûcan xwestin werin tehliye kirin

Abdurrahman Murat û Adnan Şahin îfadeyên xwe yên berê dubare kirin û daxwaza tehliyeyê kirin. Parêzerên bersûcan jî daxwaza beratkirina wan kirin.

Heyeta dadgehê biryara xwe aşkere kir û bi tohmeta ku “bi zanebûn kuştine” cezayê muebetê li Abdurrahman Murat û Adnan Şahin birî.

Çi bûbû?

Hakan Tosun, êvara 10ê Cotmeha 2025an li Esenyurtê ji bo biçe mala xwe bi rê ket. Çend xulek beriya bigihîje malê, du caran rastî êrişê hat. Tosun li qiraxa rê bi awayekî li ser hişê xwe çûye hat dîtin û piştre birin nexweşxaneyê.

Lê belê ji ber ku nasnameya wî li ser nebû, qeyda wî ya nexweşxaneyê nehat kirin. Ji ber vê sedemê jî piştî 27 saetan agahî dan malbata wî.

Her weha li nexweşxaneyê xwîn rijiya ser mêjiyê wî û ew birin beşa nexweşiyên giran. Tosun sê rojan li ber xwe da, lê roja Duşema 13ê Cotmehê jiyana xwe ji dest da.

Polîsan di çarçoveya lêpirsînê de du gumanbarên 18 û 24 salî desteser kirin. Piştre ev her du kes bi sûcê “birîndarkirina bi qestî” hatin girtin.

Rojnameger Umut Taştan ê ku çûbû cihê bûyerê û bi niştecihên taxê û esnafan re axivîbû, ji liyê xizmên faîlan ve hatibû tehdîtkirin.

(CA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
hakan tosun Hakan Tosun cinayeti
Cansu Acar
Cansu Acar
Hemû Nivîsên wî/wê
Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu; 2017’den bu yana iklim krizi, ekoloji ve çevre adaleti üzerine çalışan bir gazeteci. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji ve video gazeteciliği atölyeleri...

Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu; 2017’den bu yana iklim krizi, ekoloji ve çevre adaleti üzerine çalışan bir gazeteci. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji ve video gazeteciliği atölyeleri yürüttü. Akbelen ve İliç'te çevre ihtilaflarını yerinden takip ederek ekokırım sorunlarının insani yönünü ele aldı. Son dönemde çalışmalarına bağımsız olarak devam ediyor. Kaplumbağaları ve kurbağaları çok seviyor.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê