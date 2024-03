Doza Beyza Kûralê: Dadgehê vê carê 9 hezar TL cezayê pereyan da her yek polîsên bersûc

Polîs K.A., N.D. û Y.Ş. yê ku tundkarî li nûçegîhana kevn a bianetê (2012-2018) Beyza Kûralê kiribûn, ji nû ve hatin dadgehkirin. Di doza dadgehkirina wan de heyeta dadgehê îro biryara xwe aşkere kir.

Dadgehkirina her sê polîsan li Dadgeha Asliye Cezayî ya 35an a Stenbolê berdewam kir. Polîsê gumanbar K.A. beşdarî danişînê bû, lê N.D. û Y.Ş. beşdar nebûn. Beyza Kûral jî tevî parêzera xwe Merîç Eyuboglûyê li salona dadgehê bû.

Kûralê di dema danişînê de diyar kir ku ew dest ji giliyê xwe bernade û dixwaze polîsên bersûc ceza bibin. Parêzer Eyûboglûyê jî biryara Dadgeha Destûra Bingehîn bibîr xist û xwest paraznameyên din ên bersûcan bên wergirtin. Her weha diyar kir ku du polîs berê jî hatine cezakirin û ev cezayên wan hatiye taloqkirin, ji ber wê jî divê li gorî vê rewşê biryar bê dayîn.

Polîsê bi navê K.A. axivî û got ku “Di dosyayê de ti delîl ji bo min nînin û yê karûbarên desteserkirinê kiriye ne ez im, ez dixwazim beraet bikim.”

Parêzerên N.D. û Y.Ş.yî jî daxwaza beraeta miwekilên xwe kirin û diyar kirin ku ger ceza bê dayîn jî bila neyê aşkerekirin.

Dozgerî nêrîna xwe ya di 15ê Sibatê de anîbû ziman, dubare kir û got ku divê polîs ji ber “azadiya kar û karkirinê binpê kirine” û “Erka xwe ya karmendiyê xirab bikar anîne û nehiştine karkirin pêk bê” bên cezakirin.

Heyeta dadgehê biryara xwe aşkere kir û ji ber “azadiya kar û karkirinê binpê kirine” her yek ji polîsek bi 9 hezar TL cezayê pereyan ceza kirin. Li gorî vê rewşê, wê her polîsek 20 TL cezayê pereyan bidin. Heyetê her weha ev ceza li ser 10 mehan par kir û biryar da ku aşkere neke.

Lê ji ber “birîndarkirina bizanebûn” û “astengkirina azadiya fikr û ramanê” jî biryar neda. Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê biryar da ku ji ber van sûcan giliyê polîsan bike.

Çi bûbû?

Polîsan di 6ê Çiriya Paşiyê ya 2015an de dema xwendekaran li Beyazita Stenbolê Lijneya Bilind a Hindekariyê (YOK) protesto dikirin, xwestin Beyza Kural, nûçegîhana bianetê desteser bikin. Her weha xwestibûn destê wê li paş wê kelemçe bikin.

Di vê navberê de polîsekî bi dengekî bilind got “Wê êdî ti tişt nebe weke berê, em ê vê nîşanî we bidin.” Li ser midaxeleya rojnamegerên din Kural serbest bûbû.

Beyza Kuralê giliyê polîsan kiribû lê lêpirsîna wan nehatibû kirin û dadgehan bi sedema ku “erka xwe ya bikaranîna tundiyê derbas nekiriye” serlêdana Kuralê qebûl nekiribûn.

Dadgeha Desthura Bingehîn di biryara xwe de diyar kiribû ku karta saziyê ya zer a rojnamegeriyê di stuyê Beyza Kuralê de bûye û kamerayan liv û tevgerên polîsan qeyd kiriye.

Dadgehê her weha diyar kiribû ku polîsan Kural asteng kirine û nehiştine ew karê xwe yê pîşeyî bike.

(HA/FD)