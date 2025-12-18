Doza Ahmet Yildizê wê di 25ê Kanûna Pêşîn de pêk were

Ahmet Yildiz di sala 2008an de ji ber nefreta homofobîkî ji aliyê bavê xwe ve hatibû kuştin. Doza kuştina Ahmet Yildizê dê roja Pêncşemê 25ê Kanûna Pêşîn a 2025an, saet 11:35ê sibê li 5emîn Dadgeha Cezayê Giran a Anadolûya Stenbolê were lidarxistin.
Komeleya Hevi LGBTÎ+yan diyar kir ku tevî ku 17 sal di ser kuştinê re derbas bûne jî, faîl nehatiye girtin; û tevî ku gelek guhertinên dozger û dadweran di dozê de pêk hat jî, pêvajo bi awayekî bi bandor nehat birêvebirin.
KUŞTINA NEFRETA HOMOFOBIK
Destûr nedan rojnameger bikevin doza kuştina Ahmet Yildizê
Komeleyê destnîşan kir ku dozê bi awayekî eşkere di bin xetereya demboriyê de dihêlin.
Di daxuyaniyê de hat xwestin ku divê darizandin bi awayekî zelal û bê derengmayîn were birêvebirin her weha faîl / faîlên Yildizê were girtin û kuştina Yildizê wekî sûcek nefretê were nirxandin.
Komeleya Hevi LGBTÎ+yan bang li hemî beşên têkildar ên civakê kir ku di şopandina dozê û xurtkirina daxwaza edaletê de hevgirtinê nîşan bidin.
Her wiha ji raya giştî hat xwestin ku heta 25ê Kanûnê bi hashtaga #AhmetYıldızaAdalet (#JiAhmetYildizêReEdalet) postên têkildarî dozê parve bikin û di roja danişînê de li dadgehê amade bin.
Di 41emîn danişînê de jî ji bo Ahmet Yildizê edalet pêk nehat
Çi bûbû?
Ahmet Yildizê di 26 saliya xwe de ji malbata xwe re aşkere kiribû ku ew hevzayend e. Piştî ve gef lê hatibû xwarin.
Piştî ku gef zêde bûye Ahmet Yildizê li dozgeriyê giliyê bavê xwe kiriye lêbelê tedbîr nehatiye stendin ku ev jî bûye sedema kuştina Yildizê ji aliyê bavê xwe ve. Hê jî li kujer Yahya Yildizî digerin.
Ahmet Yildiz di 15ê Tîrmeha 2008an de ji aliyê bavê xwe ve bi pênc guleyan bi çeka guleber hat kuştin. Di dema bûyerê de kesekî din jî birîndar bûye. Ahmet Yildizê di Beşa Fîzîkê ya Zanîngeha Marmarayê de xwendekarê pola dawîyê bûye.
Dema malbatê wê xwedî li cinazeya wê derneketiye li Goristana Bêkesan hatiye binaxkirin.
Doza kuştina Ahmet Yildizê di 8ê Îlona sala 2009an de hatibû vekirin. Bi vê dozê re li Tirkiyeyê cara yekemîn bû ku têgeha kuştina namûsê ya hevzayendan bûye fermî.
