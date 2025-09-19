ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 09:28
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 11:47
2 dk Okuma

Down sendromlu çocuğu darbeden öğretmen özel eğitim bölüm başkanı oldu

Başkent’te MEB’in uygulama okulunda Down sendromlu öğrencisini darp ettiği gerekçesiyle yargılanan öğretmen başka bir rehberlik araştırma merkezinde görevlendirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Down sendromlu çocuğu darbeden öğretmen özel eğitim bölüm başkanı oldu
Fotoğraf: Öğretmenin çocuğu darbetmesi güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştı. (Fotoğraf: BirGün)

Ankara’daki bir özel eğitim uygulama okulunda Down sendromlu öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan ve mahkum edilen öğretmen, başka bir ilçedeki Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildi. Birgün’den Semra Kardeşoğlu’nun haberine göre, olay şöyle gelişti:

Okullar açıldı, otizmli çocukları neler bekliyor?
Okullar açıldı, otizmli çocukları neler bekliyor?
17 Eylül 2025

“Ankara Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 16 yaşındaki Berat Ü., okuldan vücudunda morluklarla eve geldi. Öğretmeni Mücahit Mert H., anne Seray Cengiz’e çocuğun arkadaşlarıyla kavga ettiğini, dudağının yaralandığını söyledi. Anne ikna olmadı, okula başvurdu. Yöneticiler de benzer yanıt verince anne, vücudu ve yüzü moraran Berat için darp raporu alarak savcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, öğretmenin Berat’ı yerde sürüklediği ve darbettiği anlaşıldı.”

Öğretmen hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama” suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan öğretmen 45 gün sonra serbest bırakıldı.

'Çocuk Platformu' için başvurular açıldı
'Çocuk Platformu' için başvurular açıldı
15 Eylül 2025

Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda öğretmene “duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle” indirimle 12 bin TL adli para cezası verildi, hükmün açıklanması da geri bırakıldı. Savcılık ve aile karara itiraz ettiği dava üst mahkemeye taşındı.

Sanık öğretmen daha mahkeme kararına itiraz süreci devam ederken, Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildi.

Anne Seray Cengiz, yapılan bu atamaya ilişkin “Biz oğluma şiddet uygulayan öğretmenin ceza almasını beklerken ödüllendirildi. Hem oğlum hem diğer çocuklar için bu olayın peşini bırakmayacağım.” dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk down sendormu Ankara okulda şiddet öğretmen
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git