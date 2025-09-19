Down sendromlu çocuğu darbeden öğretmen özel eğitim bölüm başkanı oldu

Ankara’daki bir özel eğitim uygulama okulunda Down sendromlu öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan ve mahkum edilen öğretmen, başka bir ilçedeki Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildi. Birgün’den Semra Kardeşoğlu’nun haberine göre, olay şöyle gelişti:

“Ankara Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 16 yaşındaki Berat Ü., okuldan vücudunda morluklarla eve geldi. Öğretmeni Mücahit Mert H., anne Seray Cengiz’e çocuğun arkadaşlarıyla kavga ettiğini, dudağının yaralandığını söyledi. Anne ikna olmadı, okula başvurdu. Yöneticiler de benzer yanıt verince anne, vücudu ve yüzü moraran Berat için darp raporu alarak savcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, öğretmenin Berat’ı yerde sürüklediği ve darbettiği anlaşıldı.”

Öğretmen hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama” suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan öğretmen 45 gün sonra serbest bırakıldı.

Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda öğretmene “duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle” indirimle 12 bin TL adli para cezası verildi, hükmün açıklanması da geri bırakıldı. Savcılık ve aile karara itiraz ettiği dava üst mahkemeye taşındı.

Sanık öğretmen daha mahkeme kararına itiraz süreci devam ederken, Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildi.

Anne Seray Cengiz, yapılan bu atamaya ilişkin “Biz oğluma şiddet uygulayan öğretmenin ceza almasını beklerken ödüllendirildi. Hem oğlum hem diğer çocuklar için bu olayın peşini bırakmayacağım.” dedi.

