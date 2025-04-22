Dosya HDK’den, suçlama Gezi’den

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan 30 gazeteci, sendikacı, sanatçı ve siyasetçiye yönelik iddianameler gelmeye başladı.

İlk iddianame Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyesi Ahmet Saymadi hakkında hazırlandı. Savcılık ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla Saymadi’nin 15 yıla kadar hapsini istedi.

38 sayfalık iddianamenin ilk 10 sayfasında HDK, PPK ve KCK tanımlamaları yaptı. HDK‘nın “legal görünümlü illegal bir cephe yapılanması ve TBMM’ye alternatif bir meclis olduğunu” iddia etti.

HDK’nin Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) devamı olduğunu belirtip, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğunu öne sürdü.

Ayrıca İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Aralık 2023’te HDK’nin yasadışı örgüt olmadığına hükmetmesine rağmen bir HDK’nin bir ‘terör örgütü’ olduğunu savundu.

Pankart hazırlamak, tweet atmak, forumlara katılmak...

Savcılık bu iddialara karşılık suçlamalarını HDK üzerinden yöneltmedi. Saymadi’yi 2013’teki 1 Mayıs eylemine ve devamında Gezi Direnişine katılmakla suçladı. Gezi’yi organize ettiğini iddia etti. Pankart hazırlamak, eylemlere katılımı artırmak için tweet atmak, forumlara katılmak gibi suçlamalarda bulundu.

Ayrıca Saymadi’nin Halk Evleri, Öğrenci Kolektifleri, EHP, Emek Gençliği, DEV-LİS ve BDSP’nin ODTÜ’deki yol çalışması protestosuna katılması suç sayıldı.

Savcılık Saymadi’nin Türkiye’yi uluslararası düzeyde olumsuz gösterecek açıklamalarda bulunduğunu ve kaos ortamı oluşturmayı amaçladığını iddia etti.

İddianamede savcılığın Saymadi ile HDK arasında bağlantı kurduğu tek suçlama Saymadi’nin HDK’nin Beşiktaş Başkanı olması ve HDK faaliyetleri kapsamında çeşitli paylaşımlarda bulunması.

Savcılık Saymadi’nin TCK 314/2 uyarınca örgüt üyeliğinden 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini ve TMK 5 uyarınca da cezasının yarı oranda artırılması isteniyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptı düzenleyerek iddianameyi kabul etti. Saymadi 21 Mayıs saat 11.00'da hakim karşısına çıkacak.

İstinaf da onadı: TÜİK, DİSK’e madde fiyat listesini vermemekte ısrarcı

(HA)