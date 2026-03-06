‘Dostluk ve Demokrasi Ödülü’nün sahipleri açıklandı

Diyarbakır Tabip Odası tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü"nün sahiplerini açıkladı. Kurum ödüllerin geçtiğimiz yıl 3 mayısta yaşamını yitiren İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder ve Dr. Gisela Penteker’e verileceğini duyurdu.

Diyarbakır Tabip Odası’nda gerçekleştirilen açıklamada konuşan Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hicran İzci Yıldız, söz konusu ödülün insan hakları, demokrasi ve barış mücadelesine katkı sunan kişi ve kurumları desteklemek amacıyla verildiği belirtti.

Hicran İzci Yıldız, "Bu ödül aynı zamanda toplumsal barışa, çoğulculuğa, hukukun üstünlüğüne ve insan onuruna dayalı bir yaşam idealine olan bağlılığımızın ifadesidir" dedi.

Barışın halk sağlığına etkisi

Savaş ve çatışma ortamlarının toplum sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Hicran İzci Yıldız, barışın sağlığın en temel belirleyicilerinden biri olduğu ifade etti:

"Sağlığın en temel belirleyicilerinden biri barıştır. Savaşın, çatışmanın ve kutuplaşmanın egemen olduğu toplumlarda yalnızca fiziksel değil; ruhsal ve sosyal iyilik hali de ağır yara almaktadır. İfade özgürlüğünün, demokratik siyasetin ve insan haklarının baskı altına alındığı dönemlerde barışı ve demokrasiyi savunmak aynı zamanda halk sağlığını savunmaktır."

Hicran İzci Yıldız, 2026 yılı "Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü"nün demokratik siyaset, barış ve toplumsal diyalog alanındaki çabaları nedeniyle Sırrı Süreyya Önder’e, yaşamını halk sağlığına, toplumsal eşitliğe ve insan haklarına adayan çalışmaları nedeniyle de Dr. Gisela Penteker’e verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Önder ve Penteker’e verildi

Hicran İzci Yıldız, Önder’in uzun yıllardır demokratik siyaset alanında yürüttüğü çalışmalar, toplumsal barışa yönelik çağrıları ve diyalog kurulmasına yönelik çabalarıyla Türkiye’de barış umudunun canlı tutulmasına katkı sunduğu belirtildi.

Dr. Gisela Penteker’in ise hekimlik mesleğini yalnızca klinik bir hizmet alanı olarak görmeyip sağlığı toplumsal, kültürel ve siyasal boyutlarıyla ele alan bir anlayışla çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Hicran İzci Yıldız, dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişimi, eşitlikçi sağlık politikaları ve insan hakları temelli sağlık yaklaşımı konusundaki çalışmalarının önemli olduğu kaydedildi.

Ödüller, 15 Mart’ta ÇandAmed Kongre Merkezi’nde verilecek.

