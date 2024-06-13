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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 00:37
1 dk Okuma

Dört soruda özel sektör öğretmenlerinin mücadelesi

Öğretmen Sendikası üyeleri, taban maaşı, ÖMK'yi, sorunlarını ve mücadelelerini anlattı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Dört soruda özel sektör öğretmenlerinin mücadelesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendika) 26 Mayıs’tan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında taban maaş talebiyle nöbet eylemleri yapıyor. Peki özel sektör öğretmenleri neden eylemde? Taban maaş nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) nedir? Özel sektör öğretmenlerinin sorunları neler ve kime karşı mücadele ediyor?

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Görseli Büyüt

Taban maaş nedir?

Öğretmen Sendikası üyesi Ebru Atay taban maaşı anlatıyor:

“Kamuda çalışan, bizimle aynı iş yüküne sahip meslektaşlarımız 39 bin lira gibi bir ücret alırken biz 17 bin 2 liralık asgari ücretten belki çok az fazlasını alabiliyoruz. Bizim derdimiz kamudaki meslektaşlarımızla aynı maaşı alabilmek. Bizi yıllardır sömürmekteler. 2014 yılında başlayan bir sömürme durumu söz konusu. Biz o yıla kadar taban maaş hakkına sahiptik ancak şu an Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin, müsteşarlık döneminde bu hakkımızı elimizden aldı.”

Görseli Büyüt

ÖMK nedir?

Öğretmenler Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Sümeyye Altundağ Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu anlatıyor:

“Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin çalışma koşullarını, atama durumlarını içeren bir meslek kanunu. Son zamanlarda da çok gündemde. Biz de ‘taban maaş’ hakkımızın ÖMK’ye eklenmesi için mücadele veriyoruz. Taban maaş hakkımız ÖMK’ye girinceye dek eyleme devam edeceğiz.”

Görseli Büyüt

Özel sektör öğretmenlerinin sorunları neler?

Beş yılda dört okul değiştiren Havva öğretmen, sorunlarını anlatıyor:

“Çalıştığım okullarda öğretmene yakışmayacak sözlerle karşılaştım. Her Mayıs-Haziran aylarında patronlarımızla masaya oturuyoruz ve tekrardan bir sözleşme imzalıyoruz.Bu süre içerisinde büyük bir kaygı duyuyoruz. Okuluma devam edecek miyim? İş bulabilecek miyim? Bulabilirsem alacağım ücret bana yetecek mi? Kamudaki öğretmenlerle aynı ücreti almıyoruz ama özel okullarda da aynı ücreti alamıyoruz. En temelde isteğimiz bizim insanca yaşayabilmek için insanca ücretler alabilmek.”

Görseli Büyüt

Özel sektör öğretmenleri kime karşı mücadele ediyor?

Öğretmen Sendikası MYK üyesi Ozan Fındık, özel sektör öğretmenlerinin mücadelelerini anlatıyor:

"Bu bakan, patronların bakanı. Özel okullar üzerinde yoğunlaşmış sermaye, bakanlık üzerinde milletvekilleri üzerinde ciddi bir etki yaratmış durumda. Bu tavırları bizim taleplerimizi duyulmaz hale getirmeye çalışıyor. Bizim taleplerimi bastırmaya çalışıyor. Öğretmenlerin tanıdık bakanları, bürokratları yok ama günlerdir sokaklarda tuttukları nöbetleriyle, direnişleriyle, polis barikatıyla karşılaşarak duyurdukları ses elimizdeki tek güç. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Taban maaş yasası tekrar geri getirilsin istiyoruz. Biz bir hayat mücadelesi veriyoruz. Alınterimizin mücadelesini veriyoruz. Bizim arkamızda holdingler, para babaları yok. Bizim arkamızda bizim gibi öğretmenler var. Biz birlikte güçlüyüz."

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(AD)

öğretmenler Özel sektör öğretmenlerinin sorunları taban maaş Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin asgari ücret geçim sıkıntısı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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