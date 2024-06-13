Dört soruda özel sektör öğretmenlerinin mücadelesi

Taban maaş nedir?

Öğretmen Sendikası üyesi Ebru Atay taban maaşı anlatıyor:

“Kamuda çalışan, bizimle aynı iş yüküne sahip meslektaşlarımız 39 bin lira gibi bir ücret alırken biz 17 bin 2 liralık asgari ücretten belki çok az fazlasını alabiliyoruz. Bizim derdimiz kamudaki meslektaşlarımızla aynı maaşı alabilmek. Bizi yıllardır sömürmekteler. 2014 yılında başlayan bir sömürme durumu söz konusu. Biz o yıla kadar taban maaş hakkına sahiptik ancak şu an Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin, müsteşarlık döneminde bu hakkımızı elimizden aldı.”