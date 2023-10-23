Dört sanatçı İstanbul Bienali'ne katılmayacağını açıkladı

Ateş Alpar, Bengü Karaduman, Kerem Ozan Bayraktar ve Yaşam Şaşmazer, 18. İstanbul Bienali'ne katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

İstanbul Bienali'nin düzenleyicisi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın (İKSV) bienal küratörlüğüne daha önce oybirliğiyle getirilen Defne Ayas'ı görevden alarak yerine Iwona Blazwick'i getirmesiyle başlayan tartışma sürüyor.

Geçmiş İstanbul Bienallerinin katılımcılarından İKSV'ye açık mektup

Dört sanatçı bugün bir açıklama yayımlayarak 18. İstanbul Bienali'nden çekildiklerini duyurdu. Açıklama şöyle:

"Bizler, aşağıda isimleri bulunan sanatçılar, geçtiğimiz yaz aylarında İKSV tarafından 18. İstanbul Bienali'ne davet edildik.

"Akabinde vakfın küratör seçim sürecine dair yerel ve uluslararası basında yer bulan sorular, tartışmalar ve eleştirilerden hep birlikte haberdar olduk.

"Şeffaf iletişim biçimlerine ve demokratik karar mekanizmalarına çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bulunuyoruz. Bu anlamda vakfın gelecek bienallere ilişkin yaptığı açıklamayı olumlu bir başlangıç olarak görmekle birlikte 18. Bienal ve çevresindeki kutuplaşmaların sanat üretimi ve paylaşımı için elverişli bir zemin sunmadığını düşünüyoruz.

"Üretimimizi doğrudan etkileyecek bu durum ve sanat ortamına yönelik hissettiğimiz sorumluluk sebebiyle 18. İstanbul Bienali'ne katılmama kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz.

"Bu kararımızın sanatsal ifade özgürlüğünün ön planda olduğu, eleştiriye açık, şeffaf ve kapsayıcı kurum kültürlerinin yaratılmasında faydalı olmasını ve bu yönde bir diyalog zemini oluşturmasını dileriz." (AÖ)