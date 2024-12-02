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Yayın Tarihi: 2 Aralık 2024 11:03
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2024 11:24
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Dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi
*Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri” Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Milletvekilleri şöyle:

"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Antep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dokunulmazlık Meclis
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