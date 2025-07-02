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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 16:44
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Dört LeMan çalışanı tutuklandı

Dört kişi “dini değerleri aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuklanırken savcılık, karikatürün sahibi hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasında bulundu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Dört LeMan çalışanı tutuklandı
Fotoğraf: Wikimedia

Mizah dergisi LeMan hakkında Muhammed Peygamber'in karikatürüne yer verdiği iddiasıyla, TCK 216/3 kapsamında “dini değerleri alenen aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Haziran’da başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen dört şüphelinin, savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, diğer şüpheliler derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ile müessese müdürü Ali Yavuz'u da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, şüpheliler, sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandı. (TY)

LeMan'a savcılıktan soruşturma, dinci militanlardan taşlı sopalı saldırı
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SALDIRI ALTINDA
LeMan'a savcılıktan soruşturma, dinci militanlardan taşlı sopalı saldırı
30 Haziran 2025
Haber Yeri
İstanbul
Leman dini değerleri aşağılamak muhammed peygamber karikatür Cumhurbaşkanına hakaret
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/haber/lemanin-gyy-si-tuncay-akgun-peygamberle-ilgisi-yok-bu-riski-almazdik-309035
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/haber/ozgur-ozel-hepiniz-susarken-mavi-marmaraya-destek-karikaturu-cizen-lemandir-309029
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/haber/lemana-sansur-dergi-hakkinda-toplatma-ve-internet-sitesine-erisim-engeli-karari-309024
“LeMan çalışanlarının görüntüleri işkence suçunun ispatıdır”
1 Temmuz 2025
/haber/leman-calisanlarinin-goruntuleri-iskence-sucunun-ispatidir-309009
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/haber/leman-bize-surulen-lekeyi-kabul-etmiyoruz-308991
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/haber/leman-a-savciliktan-sorusturma-dinci-militanlardan-tasli-sopali-saldiri-308990
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