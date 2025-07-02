Dört LeMan çalışanı tutuklandı

Mizah dergisi LeMan hakkında Muhammed Peygamber'in karikatürüne yer verdiği iddiasıyla, TCK 216/3 kapsamında “dini değerleri alenen aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Haziran’da başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen dört şüphelinin, savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, diğer şüpheliler derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ile müessese müdürü Ali Yavuz'u da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, şüpheliler, sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandı. (TY)