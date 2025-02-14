ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2025 14:26
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2025 15:29
2 dk Okuma

Dört kentte polis baskını: ÖHD'li avukatlara, DEM Parti ve DBP'lilere gözaltı

Mersin, İstanbul, Şırnak ve İzmir'de bu sabah birçok eve polis baskın düzenledi. Baskınlarda ÖHD'li avukatlar Volkan Bilece, Hebun Hakan Akkaya ile DEM Parti ve DBP PM üyeleri gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dört kentte polis baskını: ÖHD'li avukatlara, DEM Parti ve DBP'lilere gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar Volkan Bilece Mersin’de ve Hebun Hakan Akkaya ise İstanbul’da gözaltına alındı.

MA’nın haberine göre; Akkaya, darp edilerek ve ters kelepçe yapılarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturmanın detaylarına dair bilgi verilmezken; dosyada 24 saat avukat görüş kısıtlılığı olduğu belirtildi. Avukatların soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a götürülmesi bekleniyor.

Öte yandan Mersin'de ise çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Tarsus ilçesinde Ç. K. ve T. A. isimli yurttaşlar evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Akdeniz ve Toroslar ilçesinde yapılan ev baskınlarında da İ.B., Y.A., Ş. T. ve D. T. gözaltına alındı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde evlere yapılan baskınlarda ise Z. A. ve Y. A. gözaltına alındı.

İzmir'de yapılan polis baskınında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi Gönül Yalçın, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) PM üyesi Sabri Gül ve Koray Türkay gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Polisler, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan Jîn Art Sanat Evi'ne de baskın düzenledi.

DBP'den açıklama

DBP polis baskınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çözüm tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşen baskılar, bu tartışmaların bir sürece everilmesini engellediği gibi toplumda oluşan umudu da kırma potansiyeli taşımaktadır" ifadelerine yer verdi:

"Baskı ve şiddet politikalarıyla toplumu esir almaya çalışan iktidar siyasi soykırım operasyonlarıyla demokrasi güçlerini hedef almaktadır. Bu sabah İzmir’de yapılan baskınlarında PM üyelerimizin de bulunduğu birçok yoldaşımız gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca, Jîn Art Sanat Evi'ne de baskın düzenlenmiştir. Çözüm tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşen baskılar, bu tartışmaların bir sürece everilmesini engellediği gibi toplumda oluşan umudu da kırma potansiyeli taşımaktadır.

Yargıyı baskı aracına dönüştüren siyasal iktidar hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alarak siyasetçileri, sanatçıları, gazetecileri ve bir bütün olarak toplumsal muhalefeti bastırmaya çalışsa da bunun çözüm olmadığını kendisi de deneyimlemiştir. Hiçbir baskı ve şiddet politikası karşısında geri adım atmayacağımızı bir kez daha belirtiyoruz."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti dbp
ilgili haberler
CHP İLE UZLAŞMIŞLAR
"Kent Uzlaşısı suçu"ndan 10 tutuklama
14 Şubat 2025
/haber/kent-uzlasisi-sucu-ndan-10-tutuklama-304535
'Kent uzlaşısı’ soruşturmasında gözaltına alınanlar hakimliğe sevk edildi
13 Şubat 2025
/haber/kent-uzlasisi-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlar-hakimlige-sevk-edildi-304521
DEM PARTİLİLER ESENYURT'TA
Hatimoğulları: Kent Uzlaşısı, iç barışın ta kendisidir
31 Ekim 2024
/haber/hatimogullari-kent-uzlasisi-ic-barisin-ta-kendisidir-301294
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP İLE UZLAŞMIŞLAR
"Kent Uzlaşısı suçu"ndan 10 tutuklama
14 Şubat 2025
/haber/kent-uzlasisi-sucu-ndan-10-tutuklama-304535
'Kent uzlaşısı’ soruşturmasında gözaltına alınanlar hakimliğe sevk edildi
13 Şubat 2025
/haber/kent-uzlasisi-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlar-hakimlige-sevk-edildi-304521
DEM PARTİLİLER ESENYURT'TA
Hatimoğulları: Kent Uzlaşısı, iç barışın ta kendisidir
31 Ekim 2024
/haber/hatimogullari-kent-uzlasisi-ic-barisin-ta-kendisidir-301294
Sayfa Başına Git