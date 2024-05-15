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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 09:50
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 11:04
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Dört kentte ev baskınları: En az 34 gözaltı

Gözaltıların gerekçesi, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi üzerine düzenlenen protestolar.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Dört kentte ev baskınları: En az 34 gözaltı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul, İzmir, Antalya ve Van'da bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında en az 34 kişi gözaltına alındı.

Ev baskınlarının gerekçesi Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi üzerine 2-3 Nisan 2024’te düzenlenen protestolar.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul'da yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) yöneticileri ile çok sayıda partilinin de olduğu en az 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, dosyada 24 saatlik avukat görüş kısıtlılığı kararı alındı.   

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İzmir

İzmir'de de aynı gerekçe ile 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Gözaltına alınanlar arasında Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Yeni Demokrat Gençlik, Halkevleri üyeleri de var. (TY)

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