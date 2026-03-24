HABER
24 Mart 2026 10:52
 24 Mart 2026 11:01
Okuma: 1 dakika

Dört ilde 'Newroz' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Diyarbakır'da Newroz etkinliklerine katılanlara yönelik operasyon düzenlendi; çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, Newroz etkinliklerinde "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddia edilen 38 kişi gözaltına alındı.

Newroz'da gözaltına alınan 26 kişiden 25'i serbest bırakıldı
23 Mart 2026

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de Newroz'a katılan çok sayıda kişinin evine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 38 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da altı gözaltı

Diyarbakır'daki Newroz kutlamasının ardından da altı kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen altı şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de ev baskını

İzmir'de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında en az 14 kişi Newroz Bayramı'nda "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İsimleri henüz öğrenilmeyen kişiler, Konak'ta bulunan Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(AB)

İstanbul
Newroz Newroz 2026 İstanbul
