Dört Ayaklı Şehir'den 4 ilde 'Kısırlaştır-Aşılat-Yerinde Yaşat' kampanyası

Kent, Doğa,Hayvan Çalışmaları Derneği Dört Ayaklı Şehir, İstanbul, Eskişehir, Maraş ve Hatay'da "Kısırlaştır-Aşılat-Yerinde Yaşat" kampanyasına başladı.

Dernek bu kapsamda bir destek kampanyası düzenliyor. fonzip.com adresi üzerinden yürüteln kampanyaya destek vermek için burayı tıklayın.

Konuyla ilgili olarak Dört Ayaklı Şehir adına Mine Yıldırım şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef sokakta yaşayan hayvanlara karşı yine yükselen bir şiddet dalgası karşısındayız, toplamalar başladı. Vakit kaybetmeden Dört Ayaklı Şehir olarak eş zamanlı olarak farklı illerde Kısırlaştır-Aşılat-Yerinde Yaşat kampanyası başlattık.

Fotoğraf: Evrim Kepenek

"Bizlerin ve gönüllülerimizin yoğun olduğu 4 ilde başladık, yıl boyu da devam edeceğiz.

"Her hayvanın takibini yaparak kısırlaştırma ve tedavi sürecini başlatıyoruz, kısırlaşan hayvanların en az 1 hafta bakımını üstleniyoruz. İyileştikten sonra aşılatıp yaşam alanlarına geri bırakıyoruz.

"İhtiyaç listesinde bazı acil eksikler var: Kedi ve köpek taşıma kutusu bunların başında geliyor. Elinizde varsa bize ulaştırabilir, internet üzerinden gönderebilir ya da kargolayabilirsiniz. Çok makbule geçer.



"Süreç biraz zorlu, çok parçalı ve maalesef belediyelerin veteriner hizmetlerine güvenemediğimiz için birkaç yer hariç özel kliniklerle ilerliyor.

"Böylesine zorlu bir süreci kent, doğa, hayvan korumaya inanan ve bu alanda emek veren kişilerle, birbirimizle dayanışarak atlatabilir, daha fazla hayvanı koruyup yaşatabiliriz." (AÖ)