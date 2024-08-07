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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 14:43
2 dk Okuma

“Dondurma tüketirken gıda güvenliğine dikkat”

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, dondurma üretiminde kullanılan süt, süt ürünleri ve yumurtaların pastörize edilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dondurma yalayan siyah bir köpek.
Fotoğraf: Canva

Yaz aylarında dondurma, yenilebilir buz, sorbe ve gelato gibi serinletici tatlıların tüketimi artıyor.

Besin değerleri açısından oldukça faydalı olan bu tatlılar, yaz sıcağında serinletici özellikleriyle de tercih ediliyor. Ancak, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, dondurma alırken ve tüketirken gıda güvenliği risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin bugün yayımladığı açıklamasına göre, dondurma üretiminde kullanılan süt, süt ürünleri ve yumurtaların pastörize edilmesi ve mikrobiyolojik faaliyetlerin önlenmesi kritik bir öneme sahip. 

Pastörize edilmemiş ya da yetersiz pastörize edilmiş ürünler, "Listeria monocytogenes" ve "Salmonella" bakterilerinin bulaşmasına neden olabilir ve ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Aynı şekilde, üretim sürecinde hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, dondurmada "Escherichia coli" ve "Staphylococcus aureus" gibi bakteriler de bulunabilir. Bu bakteriler, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek gıda zehirlenmeleri ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.

Denetimler

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin verilerine göre, İstanbul'da kayıtlı 400'ün üzerinde dondurma üreticisi bulunuyor. Ayrıca, diğer kentlerden de İstanbul'a dondurma ürünleri gönderiliyor. Tüketiciler, satın aldıkları ambalajlı veya ambalajsız dondurmaların güvenliğini Bakanlığın gıda güvenliği bilgi sistemi üzerinden kontrol edebilirler.

Türkiye’nin mevcut ekonomik durumu ve düşen kâr marjları nedeniyle, dondurmaların depolama ve saklama koşullarında ihlaller yaşanabiliyor. Yetersiz soğutma nedeniyle dondurmalar, mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir.

Soğuk zincir kırıldığında, dondurmanın üzeri buz tutabilir ve bu tür dondurmaların tüketilmemesi gerekiyor. Ayrıca, elektrik kesintileri de soğuk zincirde kırılmalara neden olabilir.

Öneriler

Tüketiciye önerilerde de bulunulan açıklamanın devamı şöyle:

“Açıkta satılan dondurmalar hem personel hijyeni hem de kullanılan ekipmanlar nedeniyle çapraz bulaşıya açık durumdadır. Açıkta satılan dondurmalarda her bir dondurma için ayrı bir dondurma kepçesi kullanılmalı, kullanımdan sonra sıcak suyla yıkanmalı ve sonrasında gıdayla temas eden yüzeyler için kullanılan solüsyonlarda bekletilmelidir.

“Bu önlemlerle dondurma alırken ve tüketirken gıda güvenliği risklerinden korunabilir, dondurmanızın keyfini çıkartabilirsiniz. Sorularınız veya daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.” (TY)

dondurma gıda güvenliği Gıda Mühendisleri Odası
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