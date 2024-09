Donald Trump'ı tartışmada yenmenin ödülü: Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı

Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift, eski Başkan Donald Trump ile yaptığı yüksek gerilimli tartışma sonrasında Salı gecesi "istikrarlı, yetenekli bir lider" olarak nitelediği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkanlık seçimlerinde desteklediğini açıkladı.

Harris'in Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump geçtiğimiz haftalarda anketlerde başaşağı gitmeye başlayınca, Taylor Swift hayranlarının kendisini destekleyecekleri haberleri uçurmuştu.

Swift, 283 milyonu aşkın takipçisine Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Başkanlık Seçimi'nde oyunu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceği[ni]" söyledi. Swift, "@kamalaharris'e oy veriyorum çünkü benim inandığım, onları savunacak bir savaşcıya ihtiyaç duyan haklar ve davalar için mücadele ediyor. Bence, istikrarlı, yetenekli bir lider ve kaosla değil sükunetle yönetilirsek bu ülkede çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum." dedi.

Swift, Harris'in Minnesota Valisi Tim Walz'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçmesinden "yüreklendiğini ve etkilendiğini" söyleyerek onu "LGBTQ+ hakları, tüp bebek ve bir kadının onlarca yıl boyunca kendi bedenine sahip olma hakkı"nın savunucusu olarak övdü.

Grammy ödüllü sanatçı "Araştırmanız ve seçiminiz tamamen size ait [...] Araştırdım ve seçimimi yaptım," diye ekledi

34 yaşındaki Swift, gönderisini "Çocuksuz Kedili Kadın" diye imzaladı. Swift bu deyimle Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı Senatör J. D. Vance'in çocuksuz kadınları küçültücü bir şekilde damgalamak maksadıyla kullandığı söyleme bir gönderme yapıyordu. Swift, Time dergisinin kapağında kucağında kedisi Benjamin Button'la yer aldığı fotoğrafını da ekledi.

Siyasette Taylor Swift etkisi

Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Taylor Swift aktif siyasal etkinlik göstermemekle birlikte Swift hayranları bir çok ülkede ilerici politikacılara verdikleri destekle sanatçının şöhretinin politik bir bağlam kazanmasını sağlıyor. Swift, ABD dışında Avustralya, Brezilya, Kanada, Tayvan ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra başka bölgelerde de siyasetçiler için esin kaynağı oldu. Müzik eleştirmenleri, "Miss Americana & the Heartbreak Prince" (2019) ve "Only the Young" (2020) gibi kimi şarkılarını siyasi protesto şarkıları olarak tanımladı.

Başlangıçta apolitik olan Swift son derece başarılı müzik kariyerini siyasal eyleme katkı için de değerlendirdi. Donald Trump'ın 2016'da seçilmesinin ardından Swift, 2018 ABD ara seçimlerinde kendi eyaleti Tennessee'de Demokrat adaylar Phil Bredesen ve Jim Cooper'ı destekleyerek, Instagram'da büyük ilgi gören bir gönderiyle ilk kez siyasal tutumunu açıklamıştı. ABD siyasi yelpazesinde Avrupa'daki "sol" ile özdeşleştirilen "liberal" sıfatıyla tanımlanan Swift, kürtaj hakkından yana, cinsiyet eşitliği, LGBTI+ hakları ve silah kontrolü savunuculuğu ve ırkçılık, beyaz üstünlükçülüğü, cinsiyetçilik, homofobi ve polis vahşeti karşıtlığıyla tanındı. Trump'ın başkanlığını kınadı, George Floyd protestoları sırasında onu ırkçılık ve şiddeti teşvikle suçladı. Kürtaj hakkını tanıyan Yüksek Mahkeme'nin Roe v. Wade kararının iptalini eleştirdi ve Konfederasyon heykellerinin kaldırılmasını destekledi. 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden ve Kamala Harris'e ve 2024 seçimlerinde Harris ve Tim Walz'a desteğini açıkladı.

Swift, seçmenlerin oy kullanmak için seçmen kütüklerine kaydolmalarında benzeri görülmemiş artışlara neden oldu ve "Taylor Swift etkisi" olarak adlandırılan çeşitli yasaların esin kaynağı olarak görüldü. Çeşitli anketlerde, Swift'in onay düzeyinin Biden ve Trump'tan daha yüksek olduğu gözlendi. ABD'deki siyasi nüfuzuyla bir Amerikan kültürel ikon statüsü edindi.

Swift'in hayran kitlesi Swiftiler (Swifties), seçim siyasetinde önemli bir oy bloku olarak görülüyor. Justin Trudeau, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer, Leni Robredo, Gabriel Boric ve Ulf Kristersson gibi dünyanın farklı ülkelerinden siyasal liderler Swift'in seçmenler üzerindeki olumlu etkisini önemsiyor. Öte yandan, Swiftiler 2024 Southport bıçaklaması ve IŞİD destekli Viyana saldırları türünden şiddete dayalı saldırganlıkların da hedefi oldular.