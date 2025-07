Donald Trump: ‘Ger pêwîst bike’’ DYA dê dîsa êrîşî tesîsên nukleerî yên Îranê bike

Serokê Amerîkayê Donald Trump duh (22ê Tîrmehê) di parvekirineke xwe ya li ser hesabê xwe yê Truth Socialê de bersiv da daxuyaniya Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê Ebas Eraqçî ku ji Fox Newsê re li ser êrişa DYAyê ya li ser Îranê axivîbû.

Eraqçî têkildarî êrişa li dijî tesîsên nûkleerî ên Îranê diyar kir û got, “Zerer gelekî mezin e, tesîs hatine têkbirîn”. Her weha Trump jî di bersiva xwe de destnîşan kir û wiha got: “Bê guman wisa ye, tam wekî ku min gotiye û eger pêwîst bike em dê dîsa bikin.”

Her weha Trump nûçegîhanên CNNê jî hedef girt ku li gorî hin raporên pêşîn, îdia kirine ku êrîşên Amerîkayê bernameya nukleerî ya Îranê bi tevahî ranewestandiye, lê tenê çend mehan paşde xistiye.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Trump xwestiye ku CNN tavilê "nûçegihanên xwe yên sexte" ji kar derxîne û diyar kir ku divê hem ji wî û hem jî ji pîlotên ku êrîş pêk anîne lêborîn bixwazin.

Li Îranê di 12 rojên şer de herî kêm 700 kes hatin desteserkirin

Derbarê şerê Îsraîl-Îranê de Di 13ê Hezîranê de Îsraîlê êrîşên berfireh li dijî tesîsên nukleerî yên li bajarên cuda yên Îranê û fermandarên payebilind ên artêşê pêk anîn. Serfermandarê Giştî yê Îranê, Fermandarê Giştî yê Artêşa Şoreşê, hin fermandarên payebilind û neh zanyarên nukleerê di êrîşan de hatin kuştin, di heman demê de hejmara giştî ya qurbaniyên sivîl jî wekî derdora hezar kesî hate ragihandin. Hat ragihandin ku di êrîşa mûşekî ya balîstîk a artêşa Îranê ya li dijî Îsraîlê de 24 kes hatine kuştin û zêdetirî 400 kes jî birîndar bûne.

