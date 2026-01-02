Donald Trump gef li Îranê xwar

Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump derbarê xwepêşandanên li Îranê de daxuyanî da. Xwepêşandan di roja şeşemîn de ne. Xwepêşandanan ji ber ku nirxê diravê neteweyî li hemberî diravên biyanî zêde daketiye û krîza aborî dest pê kiribû.
Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî daye û gotiye ku ger rêveberiya Tehranê li dijî xwepêşanderan serî li tundkariyê bide, DYA dê midaxele bike.
Trump destnîşan kiriye ku DYA ji bo midaxeleyê amadeye û weha gotiye, "Heke Îran weke ku her carê dike vê carê jî xwepêşanderên aştîxwaz gulebaran bike û bikuje DYA dê bi hawara wan ve biçe."
Îran: Di roja çaremîn de xwepêşandan li seranserê welêt belav bûn
Bersiva Îranê
Piştî daxuyaniya Trump, Serokê Konseya Ewlehiya Neteweyî ya Îranê Elî Larîcanî got, "Divê Trump bizanibe ku midaxeleya DYAyê ya di vê mijara navxweyî de tê wateya têkçûna berjewendiyên DYAyê yên li herêmê."
Elî Larîcanî ragihand, "Bi helwesta Trump û berpirsên Îsraîlê, paşxana bûyerê zelal bû. Em helwesta esnafên nerazî û kesên têkder ji hev cuda dikin."
Larîcanî hişyari da û wiha got, "Divê gelê Amerîkayê bizanibe ku Trump ev serpêhatî daye destpêkirin. Divê ew agahdarî leşkerên xwe bin."
Xwepêşandanên li Îranê
Li Îranê ji ber xirabûna rewşa aborî û daketina asta standartên jiyanê xwepêşandanên dest pê kiribûn.
Di Yekşema 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an de di dîrokê de cara yekem ewqas zêde nirxê pereyê neteweyî riyal daket xwarê û enflasyon di Kanûnê Pêşîn de ji sedî 40 derbas bû û bû sedema zêdebûna bihayên xurakê. Ev jî bû sedema nerazîbûnan. Xwepêşandanan li Tehranê dest pê kir û li hemû Îranê belav bû.
Xwepêşandan li bajarên wekî Kirmaşan, Loristan, Îlam, Çarmehal û Bextyarî, Qûm, Xûzistan, Fars, Îsfehan, Hemedan û Meşhedê belav bûn û heta niha li hinek bajaran alozî derketiye.
Piştî destpêkirina nerazîbûnan, Serokê Banka Navendî ya Îranê dest ji kar berda û Ebdulnasir Himetî bû Serokê nû yê Banka Navendî ya Îranê.
Himetî roja Çarşemê ragihand, ew dê bihayê tumen û rewşa bazarê aram bikin û rê li ber gendeliya li bazara diravan bigirin.
Li gorî zanyariyên nefermî yên ku heta niha hatine belavkirin, ji bilî 4 kesên li Loristanê, li bajarê Lordeganê yê Çarmehal û Bextyariyê du ciwanên 21 û 28 salî hatine kuştin.
Her wiha li Fûladşehra Îsfehanê kesekî bi navê Daryûş Ensarî û li bajarê Fesayê yê parêzgeha Farsê jî xwenîşanderekî 18 salî bi guleyên hêzên ewlehiyê yên Îranê hatine kuştin.
Heta niha hejmara kuştiyan bi hûrgilî û fermî nehatiye ragihandin.
