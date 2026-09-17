Donald Trump: Ez hêvî dikim ku em ber bi dawiya şer diçin

Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump ji bo beşdarbûna çalakiyekê çû eyaleta Karolînaya Bakur û dema ji balafirê daket daxuyanî da rojnamegeran.
Trump diyar kir ku rêvebiriya Îranê ji bo ku peymanekê îmze bike "rasterast" pêwendî bi wan re daniye û got ku Tehran dixwaze peymanekê çêbike.
Trump li ser pirsa “DYA di kîjan qonaxa şer de ye?” got, "Ez hêvî dikim ku em ber bidawiya şer ve diçin."
Trump li ser hewldanên Tehranê wiha axivî: "Îran gelekî dixwaze peymanekê bike, em dê bibînin bê ma ev pêvajo dê çawa bi dawî bibe."
Trump piştî pirsa “Gelo agahî rasterast ji Îranê gihîştiye te yan bi rêya navbeynkaran?”eşkere kir ku wî "rasterast agahî wergirtiye."
Rojnameya Axios a ku navenda wê li DYAyê ye nivîsiye ku Trump wê hefteya bê li New Yorkê bi rêberên Kendavê re bicive. Di nûçeyê de hat diyarkirin ku tê çaverêkirin civîna Trump li ser plankirina stratejiya DYAyê ya piştî şer hûr bibe.
(HA/AY)