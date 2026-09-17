TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.09.2026 08:34 17 Îlon 2026 08:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.09.2026 08:58 17 Îlon 2026 08:58
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Donald Trump: Ez hêvî dikim ku em ber bi dawiya şer diçin

Serokê DYAyê Donald Trump destnîşan kir ku Tehran ji bo peymanê çêbike rasterast pêwendî bi wan re daniye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Donald Trump: Ez hêvî dikim ku em ber bi dawiya şer diçin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump ji bo beşdarbûna çalakiyekê çû eyaleta Karolînaya Bakur û dema ji balafirê daket daxuyanî da rojnamegeran.

Trump diyar kir ku rêvebiriya Îranê ji bo ku peymanekê îmze bike "rasterast" pêwendî bi wan re daniye û got ku Tehran dixwaze peymanekê çêbike.

Trump li ser pirsa “DYA di kîjan qonaxa şer de ye?” got, "Ez hêvî dikim ku em ber bidawiya şer ve diçin."

Trump li ser hewldanên Tehranê wiha axivî: "Îran gelekî dixwaze peymanekê bike, em dê bibînin bê ma ev pêvajo dê çawa bi dawî bibe."

Trump piştî pirsa “Gelo agahî rasterast ji Îranê gihîştiye te yan bi rêya navbeynkaran?”eşkere kir ku wî "rasterast agahî wergirtiye."

Rojnameya Axios a ku navenda wê li DYAyê ye nivîsiye ku Trump wê hefteya bê li New Yorkê bi rêberên Kendavê re bicive. Di nûçeyê de hat diyarkirin ku tê çaverêkirin civîna Trump li ser plankirina stratejiya DYAyê ya piştî şer hûr bibe.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
donald trump DYA Îran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê