ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.02.2026 10:04 20 Şubat 2026 10:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.02.2026 10:50 20 Şubat 2026 10:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Domların kent hakkına erişimi için katılımcı çalıştay düzenlendi

Malatya Kent Konseyi, Dom topluluklarının kent hakkına erişimini güçlendirme hedefiyle hayata geçirdiği etkinlikte karar alma süreçlerinde Domların görünürlüğünü ve temsiliyetini gündeme aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Domların kent hakkına erişimi için katılımcı çalıştay düzenlendi

Malatya’da Dom topluluklarının kent hakkına erişimini güçlendirmek amacıyla “Kent Hakkına Erişim Çalıştayı” gerçekleştirildi. Malatya Kent Konseyi çatısı altında düzenlenen çalıştay, çok paydaşlı ve katılımcı bir model doğrultusunda hayata geçirildi.

Çalıştaya kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Dom topluluğu temsilcileri katıldı. Etkinlikte sahadan elde edilen veriler ortak bir yaklaşımla değerlendirilirken, Dom topluluklarının barınma, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimde karşılaştığı yapısal sorunlar ele alındı.

‘Iskalanmış Hayatlar: Domlar’, Beyoğlu Sineması’nda
‘Iskalanmış Hayatlar: Domlar’, Beyoğlu Sineması’nda
6 Kasım 2025

Uygulanabilir çözümler esas alındı

Çalıştayda ayrıca hizmet sunumundaki eşitsizlikler ile kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri kapsamlı şekilde tartışıldı. Müzakere oturumları sonucunda geliştirilen politika önerilerinin, yalnızca teknik değerlendirmelere değil, doğrudan topluluk deneyimine dayanan somut bir öneri setine dönüştürülmesi hedeflendi.

Organizatörler, bu yöntemle karar alma süreçlerinde Dom topluluklarının görünürlüğünün ve temsiliyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Katılımcı yaklaşımın, politika üretimini tek taraflı raporlama pratiğinin ötesine taşıyarak müzakereye dayalı, ortak sorumluluk içeren ve yerel düzeyde uygulanabilir çözümler üreten bir yönetişim anlayışını esas aldığı vurgulandı.

Dom ve Abdal çocuklar, eşitsizlik ve ayrımcılık çıkmazında
ROMANİ GODİ'DEN YENİ RAPOR
Dom ve Abdal çocuklar, eşitsizlik ve ayrımcılık çıkmazında
12 Kasım 2024

Çalıştay çıktılarının ilgili kurumlarla paylaşılması ve yerel politika süreçlerine entegre edilmesi planlanırken, Malatya’da daha adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir kent yaşamı için iş birliğinin sürdürülmesi hedefleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
domlar Malatya kent hakkı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git