Domların kent hakkına erişimi için katılımcı çalıştay düzenlendi

Malatya’da Dom topluluklarının kent hakkına erişimini güçlendirmek amacıyla “Kent Hakkına Erişim Çalıştayı” gerçekleştirildi. Malatya Kent Konseyi çatısı altında düzenlenen çalıştay, çok paydaşlı ve katılımcı bir model doğrultusunda hayata geçirildi.

Çalıştaya kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Dom topluluğu temsilcileri katıldı. Etkinlikte sahadan elde edilen veriler ortak bir yaklaşımla değerlendirilirken, Dom topluluklarının barınma, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimde karşılaştığı yapısal sorunlar ele alındı.

‘Iskalanmış Hayatlar: Domlar’, Beyoğlu Sineması’nda

Uygulanabilir çözümler esas alındı

Çalıştayda ayrıca hizmet sunumundaki eşitsizlikler ile kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri kapsamlı şekilde tartışıldı. Müzakere oturumları sonucunda geliştirilen politika önerilerinin, yalnızca teknik değerlendirmelere değil, doğrudan topluluk deneyimine dayanan somut bir öneri setine dönüştürülmesi hedeflendi.

Organizatörler, bu yöntemle karar alma süreçlerinde Dom topluluklarının görünürlüğünün ve temsiliyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Katılımcı yaklaşımın, politika üretimini tek taraflı raporlama pratiğinin ötesine taşıyarak müzakereye dayalı, ortak sorumluluk içeren ve yerel düzeyde uygulanabilir çözümler üreten bir yönetişim anlayışını esas aldığı vurgulandı.

ROMANİ GODİ'DEN YENİ RAPOR Dom ve Abdal çocuklar, eşitsizlik ve ayrımcılık çıkmazında

Çalıştay çıktılarının ilgili kurumlarla paylaşılması ve yerel politika süreçlerine entegre edilmesi planlanırken, Malatya’da daha adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir kent yaşamı için iş birliğinin sürdürülmesi hedefleniyor.

(NÖ)