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HABER
Yayın Tarihi: 10 Nisan 2025 09:26
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2025 10:16
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Dominik Cumhuriyeti’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e yükseldi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, eğlence mekânının çatısının çökmesi sonucu yaşanan faciaya ilişkin yayımladığı taziye mesajında can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dominik Cumhuriyeti’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekânının çatısı 8 Nisan’da, içeride en az 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çöktü.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkazda kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e yükseldi.

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Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, olayın ardından üç günlük yas ilân etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Mesajda, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Dominik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz," dendi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dominik cumhuriyeti Luis Abinader Jet Set Dışişleri Bakanlığı
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/haber/dominik-cumhuriyeti-nde-eglence-mekaninin-catisi-coktu-113-olu-306305
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