Dominik Cumhuriyeti’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e yükseldi
Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekânının çatısı 8 Nisan’da, içeride en az 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çöktü.
Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkazda kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e yükseldi.
Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekânının çatısı çöktü: 113 ölü
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, olayın ardından üç günlük yas ilân etti.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını belirtti.
Mesajda, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Dominik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz," dendi. (TY)