Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekânının çatısı çöktü: 113 ölü

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekânının çatısı dün (8 Nisan), içeride en az 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çöktü.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkazda kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi.

Mendez açıklamasında "Yaşam umudu olduğu sürece, tüm yetkililer insanları kurtarmaya çalışacak," dedi.

Enkazda arama faaliyeti sürerken, enkazdan çıkarılan 255'i aşkın yaralı hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, mekânın yakınına geçici bir morg ve kan bağış merkezi kuruldu.

Mendez, çökme sırasında sahnede olan sanatçı Rubby Perez’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Eski Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) oyuncusu Octavio Dotel de hayatını kaybedenler arasında.

Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü. Çökmenin nedeni ise hâlâ soruşturuluyor.

Üç günlük yas

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, olayın ardından üç günlük yas ilân ettiğini bildirdi.

Eğlence mekânına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor," diye konuştu.

"Jet Set", pazartesi geceleri etkinliklerine katılım açısından Dominik Cumhuriyeti'nin en ünlü eğlence mekânlarından biri olarak gösteriliyor. (TY)