Dom ve Abdal çocuklar, eşitsizlik ve ayrımcılık çıkmazında

Romani Godi “Depremin Ardından Ayrımcılık ve Yoksulluk Çıkmazında: Roman, Dom ve Abdal Çocukların Eğitim Hakkı” raporu yayınlandı.

Romani Godi Derneği'nin raporuna göre, Dom ve Abdal çocukların eğitim süreci, akademik başarıdan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Bu çocukların sistematik hak ihlalleri yaşadığına dikkat çeken rapor, eğitimde yapısal düzenlemelerin acil gerekliliğine işaret ediyor. Çocuklar, yoksulluk ve ayrımcılık gibi engellerle mücadele ederken, okula erişim ve ders çalışma koşullarının yetersizliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Öne Çıkan Bulgular:

1. Eğitimde Ayrımcılık ve Yoksulluk Engeli: Rapora göre, Dom ve Abdal çocuklar geçici barınma alanlarında eğitimden yoksun kalıyor ve bu alanlar kişisel mahremiyet veya ders çalışma koşullarını sağlamıyor. Eğitim masraflarının karşılanamaması, çocukların okula erişimini kısıtlayan önemli bir etken.

2. Ayrımcılığın Sistematik Boyutu: Çocuklar okullarda akranları, öğretmenleri ve okul idaresi tarafından ayrımcılığa maruz kalıyor. Bir çocuğun, ayrımcılık nedeniyle bir arkadaşının intihar ettiğini anlatması, sorunun derinliğini gözler önüne seriyor.

3. Anadil Eğitimi İsteği: Çocukların çoğunun kendi anadilleriyle güçlü bağları bulunuyor ve anadillerinde eğitim almak istiyorlar. Ancak, bakıcıların bir kısmı bu taleplerin daha fazla ayrımcılık yaratacağı endişesini taşıyor.

4. Devletin Sorumluluğu ve Çözüm Önerileri: Devletin ayrımcılığı önlemek için etkili politikalar geliştirmesi gerektiği belirtiliyor. Raporda, psikososyal destek, ulaşım, eğitim materyalleri desteği ve Roman kültürünün müfredata dahil edilmesi gibi öneriler sunuluyor.

Sonuç ve Öneriler

Deprem sonrasında desteklerin azalması, çocukların eğitim hakkına erişimini daha da zorlaştırıyor.

Rapor, Roman, Dom ve Abdal çocukların eğitim sisteminde daha eşitlikçi bir yer edinmesi için devletin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Araştıramanın Künyesi Rapor, Roman, Dom ve Abdal çocukların eğitim hakkına erişimini engelleyen sistematik sorunlarıçermektedir. Araştırma, Adıyaman ve Hatay illerinde 23 bakım veren, 23 çocuk ve 7 sivil toplum temsilcisiyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) ve İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri’nin (HURIDOCS) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle yürüttüğü “İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi” projesi alt hibe programı kapsamda Roman, Dom ve Abdal çocuklarının deprem sonrası eğitim hakkına erişim mücadelesini ele alan “Roman Çocukların Eğitim Hakkına Erişim Projesi” kapsamında toplanan veriler, kamuoyuna ve ilgili kurumlara açıldı. Romani Godi, Sivil Düşler Derneği, Fisa Çocuk Hakları Merkezi ve Rengarenk Umutlar Derneği'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında derlenen tüm veriler, https://romanidata.uwazi.io/ ve “Depremin Ardından Ayrımcılık ve Yoksulluk Çıkmazında: Roman, Dom ve Abdal Çocukların Eğitim Hakkı’’ raporunda yer alıyor. Temel Noktaları: - Kapsayıcı Destek Mekanizmalarının Eksikliği: Devletin, özellikle kriz ve afet durumlarında dezavantajlı gruplar için kapsayıcı destek mekanizmaları geliştirmemesi eleştirilmektedir. Özellikle depremden etkilenen Roman, Dom ve Abdal çocuklar için özel olarak yapılandırılmış bir eğitim desteği politikası bulunmaması, eğitimde kapsayıcı bir yaklaşımın eksikliğini göstermektedir. - Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın Etkisizliği: Rapor, Roman Strateji Belgesi’nin deprem gibi olağanüstü durumları kapsayacak önlemleri içermediğini eleştirmektedir. Bu strateji belgesinin uygulamada sınırlı kalması, afet gibi acil durumlarda Roman, Dom ve Abdal çocukların özel ihtiyaçlarını karşılayamamasıyla sonuçlanmaktadır.

(EMK)