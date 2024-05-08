'Dolu Kadehi Ters Tut' konserine Yeniden Refah Partisi engeli

“Dolu Kadehi Ters Tut” müzik grubunun, dün (7 Mayıs) Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nde vereceği konser iptal edildi.

Konserin gerçekleşebilmesi için mekân değiştirilse de konser saati geldiğinde müzisyenlerin sahneye çıkması engellendi.

ÜniKuir’de yer alan habere göre, Yeniden Refah Partisi (YRP) Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Faruk Soner Ataş, sosyal medya platformu X’te yayımladığı gönderide “LGBT Propagandası” yaptığını iddia ettiği grubun konserinin Gaziantep Valiliği tarafından engellendiğini duyurdu.

Ataş, “Gazi şehrimizde böyle bir olaya müsaade etmeyeceğiz” dediği diğer mesajını da #sapkınlığakarşıdimdik etiketi ile paylaştı.

Lgbt propagandası yapan dolu kadehi ters tut grubunun önce Gaün maverada programı iptal edildikten sonra Şehitkamil Kültür Merkezine alınıp daha sonra Valilik kararıyla program iptal edilmiştir. — Faruk Soner Ataş (@Faruksoneratas) May 7, 2024

“Daha iyi günlerde görüşeceğiz”

Dolu Kadehi Ters Tut, konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili şu duyuruyu paylaştı:

“Sevgili arkadaşlar; Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız Gaziantep konserimizi, son dakika üniversite tarafından alınan iptal kararı sebebiyle Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ne kaydırmıştık. Fakat tüm çabamıza rağmen, Kültür Merkezi'ne yapılan baskılar sonucu resmi herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sahne almamız engellenmiştir.

“Biz Dolu Kadehi Ters Tut olarak, daha önce defalarca buluştuğumuz Gaziantep seyircimizle tekrar buluşabilmek adına tüm ekibimizle son ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilmenizi isteriz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler. Biletlerinizi satın aldığınız kanallardan iade edebilirsiniz. Daha iyi günlerde muhakkak görüşeceğiz.”

Grubun, bugün Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştireceği konser de sosyal medyada hedef gösteriliyor.

Müzik grubu, daha önce konserinde gökkuşağı bayrağı açmış ve seyircilerin bayrak açmasına karşı çıkan güvenlik görevlilerini de engellemişti. (TY)