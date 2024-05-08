ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 13:09
2 dk Okuma

'Dolu Kadehi Ters Tut' konserine Yeniden Refah Partisi engeli

Grubun Antep’te vermeyi planladığı konserin engellenme gerekçesinin, daha önce bir konserlerinde açtıkları LGBTİ+ bayrağı olduğu iddia edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Dolu Kadehi Ters Tut' konserine Yeniden Refah Partisi engeli
Fotoğraf: Grubun konserinden ekran görüntüsü

“Dolu Kadehi Ters Tut” müzik grubunun, dün (7 Mayıs) Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nde vereceği konser iptal edildi.

Konserin gerçekleşebilmesi için mekân değiştirilse de konser saati geldiğinde müzisyenlerin sahneye çıkması engellendi.

ÜniKuir’de yer alan habere göre, Yeniden Refah Partisi (YRP) Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Faruk Soner Ataş, sosyal medya platformu X’te yayımladığı gönderide “LGBT Propagandası” yaptığını iddia ettiği grubun konserinin Gaziantep Valiliği tarafından engellendiğini duyurdu.

Ataş, “Gazi şehrimizde böyle bir olaya müsaade etmeyeceğiz” dediği diğer mesajını da #sapkınlığakarşıdimdik etiketi ile paylaştı.

“Daha iyi günlerde görüşeceğiz”

Dolu Kadehi Ters Tut, konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili şu duyuruyu paylaştı:

“Sevgili arkadaşlar; Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız Gaziantep konserimizi, son dakika üniversite tarafından alınan iptal kararı sebebiyle Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ne kaydırmıştık. Fakat tüm çabamıza rağmen, Kültür Merkezi'ne yapılan baskılar sonucu resmi herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sahne almamız engellenmiştir.

“Biz Dolu Kadehi Ters Tut olarak, daha önce defalarca buluştuğumuz Gaziantep seyircimizle tekrar buluşabilmek adına tüm ekibimizle son ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilmenizi isteriz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler. Biletlerinizi satın aldığınız kanallardan iade edebilirsiniz. Daha iyi günlerde muhakkak görüşeceğiz.”

Grubun, bugün Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştireceği konser de sosyal medyada hedef gösteriliyor.

Müzik grubu, daha önce konserinde gökkuşağı bayrağı açmış ve seyircilerin bayrak açmasına karşı çıkan güvenlik görevlilerini de engellemişti. (TY)

yeniden refah partisi ayrımcılık LGBTİ+ bayrağı hedef gösterme sansür ifade özgürlüğü
ilgili haberler
Antep seçimlerine CHP ve Yeniden Refah damga vurdu
3 Nisan 2024
/yazi/antep-secimlerine-chp-ve-yeniden-refah-damga-vurdu-293829
İHD LGBTİ+ Hakları Komisyonu’ndan Yeniden Refah Partisi’ne suç duyurusu
26 Ocak 2024
/haber/ihd-lgbti-haklari-komisyonundan-yeniden-refah-partisine-suc-duyurusu-291095
LGBTİ+’lardan Yeniden Refah Partisi’ne tepki: Şehirler bizim
25 Ocak 2024
/haber/lgbti-lardan-yeniden-refah-partisine-tepki-sehirler-bizim-291005
Yeniden Refah Partisi'nden kanun teklifi: Nafaka süresini 5 yıl ile sınırlandırın
12 Ekim 2023
/haber/yeniden-refah-partisi-nden-kanun-teklifi-nafaka-suresini-5-yil-ile-sinirlandirin-286238
YENİDEN REFAH PARTİSİ: LGBTİ+ DERNEKLERİ KAPATILSIN
LGBTİ+ dernekleri: Yeniden Refah Partisi ayrımcılık suçu işliyor
20 Mart 2023
/haber/lgbti-dernekleri-yeniden-refah-partisi-ayrimcilik-sucu-isliyor-276011
ilgili haberler
Antep seçimlerine CHP ve Yeniden Refah damga vurdu
3 Nisan 2024
/yazi/antep-secimlerine-chp-ve-yeniden-refah-damga-vurdu-293829
İHD LGBTİ+ Hakları Komisyonu’ndan Yeniden Refah Partisi’ne suç duyurusu
26 Ocak 2024
/haber/ihd-lgbti-haklari-komisyonundan-yeniden-refah-partisine-suc-duyurusu-291095
LGBTİ+’lardan Yeniden Refah Partisi’ne tepki: Şehirler bizim
25 Ocak 2024
/haber/lgbti-lardan-yeniden-refah-partisine-tepki-sehirler-bizim-291005
Yeniden Refah Partisi'nden kanun teklifi: Nafaka süresini 5 yıl ile sınırlandırın
12 Ekim 2023
/haber/yeniden-refah-partisi-nden-kanun-teklifi-nafaka-suresini-5-yil-ile-sinirlandirin-286238
YENİDEN REFAH PARTİSİ: LGBTİ+ DERNEKLERİ KAPATILSIN
LGBTİ+ dernekleri: Yeniden Refah Partisi ayrımcılık suçu işliyor
20 Mart 2023
/haber/lgbti-dernekleri-yeniden-refah-partisi-ayrimcilik-sucu-isliyor-276011
Sayfa Başına Git