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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 13:18
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 13:23
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Dolar 30 lira bandını aşarak yeni rekor kırdı

Yılbaşından bu yana dolar/TL kuru yüzde 1,6 arttı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Dolar 30 lira bandını aşarak yeni rekor kırdı

Ekonomik krizle mücadelede politika değiştiren Türkiye, faiz arttırmasına rağmen döviz kurlarında artışa engel olamıyor.

Politika değişikliği sonrasında sakin yükselişini sürdüren Dolar/TL yeni bir eşiği aştı. Kur bugün 30 TL’nin üzerine çıkarak yeni bir zirve gördü ve rekor tazeledi.

13.04 itibariyle dolar/TL kuru 30,0050 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL kuru da zirve seviyesini 33,1’a taşırken yukarı yönlü hareketine devam ediyor.

(HA)

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