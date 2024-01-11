Dolar 30 lira bandını aşarak yeni rekor kırdı
Yılbaşından bu yana dolar/TL kuru yüzde 1,6 arttı.
Ekonomik krizle mücadelede politika değiştiren Türkiye, faiz arttırmasına rağmen döviz kurlarında artışa engel olamıyor.
Politika değişikliği sonrasında sakin yükselişini sürdüren Dolar/TL yeni bir eşiği aştı. Kur bugün 30 TL’nin üzerine çıkarak yeni bir zirve gördü ve rekor tazeledi.
13.04 itibariyle dolar/TL kuru 30,0050 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL kuru da zirve seviyesini 33,1’a taşırken yukarı yönlü hareketine devam ediyor.
(HA)