Dokuz üniversiteye rektör atandı

Her biri için ayrı ayrı çıkarılan kararlarla atamaları yapılan rektörler ve atandıkları üniversiteler şöyle:
|Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne
|Prof. Dr. Cemal İbiş
|Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne
|Prof. Dr.Abdullah Kuzu
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne
|Prof. Dr. Faruk Yiğit
|Ege Üniversitesi Rektörlüğüne
|Prof. Dr.Musa Alıcı
|İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne
|Prof. Dr. Rasim Akpınar
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne
|Prof. Dr.Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne
|Prof. Dr. Hasan Uslu
|Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Ü. Rektörlüğüne
|Prof. Dr.Mehmet Görmez
|Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne
|Prof. Dr.Ahmet Demir
(AEK)