HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2025 01:17
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2025 01:35
1 dk Okuma

RESMİ GAZETE

Dokuz üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİA Haber Merkezi

Her biri için ayrı ayrı çıkarılan kararlarla atamaları yapılan rektörler ve atandıkları üniversiteler şöyle:

Altınbaş Üniversitesi RektörlüğüneProf. Dr. Cemal İbiş
Antalya Belek Üniversitesi RektörlüğüneProf. Dr.Abdullah Kuzu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi RektörlüğüneProf. Dr. Faruk Yiğit
Ege Üniversitesi RektörlüğüneProf. Dr.Musa Alıcı
İzmir Bakırçay Üniversitesi RektörlüğüneProf. Dr. Rasim Akpınar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi RektörlüğüneProf. Dr.Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi RektörlüğüneProf. Dr. Hasan Uslu
Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Ü. RektörlüğüneProf. Dr.Mehmet Görmez
Uşak Üniversitesi RektörlüğüneProf. Dr.Ahmet Demir

Haber Yeri
Ankara
rektör atamaları
