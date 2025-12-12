Dokuz üniversiteye rektör atandı

Her biri için ayrı ayrı çıkarılan kararlarla atamaları yapılan rektörler ve atandıkları üniversiteler şöyle:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Abdullah Kuzu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Musa Alıcı İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Ahmet Sacit Açıkgözoğlu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Ü. Rektörlüğüne Prof. Dr.Mehmet Görmez Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Ahmet Demir

