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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 14:24
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 14:28
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemekhane zamlarını protesto eden öğrencilere gözaltı

Dokuz Eylül Üniversitesi yemekhanesindeki yemek fiyatlarının üç katına çıkmasını protesto eden öğrencilerden sekizi polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/dokuz-eylul-universitesi-nde-yemekhane-zamlarinin-protesto-eden-ogrencilere-gozalti.jpg
Görsel: Videodan ekran görüntüleri

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yemekhanesindeki yemek fiyatlarına yapılan zamları protesto eden öğrenciler, bugün Tınaztepe Kampüsü yemekhanesinden Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) görevlileri aracılığıyla dışarı çıkarıldı. 

Dışarı çıkarılan öğrencilerden sekizi, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. ÖGB, gözaltıları görüntülemek isteyen öğrencilere de müdahale etti.

Ses çıkarma eylemi

Öğrenciler, 3 Ekim’den beri yemekhanede çatal ve kaşıklarla “ses çıkarma” eylemi yaparak zamların geri alınmasını talep ediyordu. 

Dün (4 Ekim) öğrencilerin yanına gelen Rektörlük Danışmanı öğrencilere görüşerek bu durumu çözmek istediklerini iletmişti. Öğrenciler ise zamlar geri alınana dek eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu. 

(TY)

Dokuz Eylül Üniversitesi ekonomik kriz
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