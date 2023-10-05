Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemekhane zamlarını protesto eden öğrencilere gözaltı
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yemekhanesindeki yemek fiyatlarına yapılan zamları protesto eden öğrenciler, bugün Tınaztepe Kampüsü yemekhanesinden Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) görevlileri aracılığıyla dışarı çıkarıldı.
Dışarı çıkarılan öğrencilerden sekizi, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. ÖGB, gözaltıları görüntülemek isteyen öğrencilere de müdahale etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemekler %200'e yakın zamla 5,80'den 17TL'ye yükseltildi.— DEÜ Öğrencileri Dayanışması (@deuogrdayanisma) October 5, 2023
Ucuz ve nitelikli yemek hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz!
Yemekhanede sesimizi yükseltirken rektör izniyle arkadaşlarımız gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın!#deüreddediyor pic.twitter.com/4snh47937D
Ses çıkarma eylemi
Öğrenciler, 3 Ekim’den beri yemekhanede çatal ve kaşıklarla “ses çıkarma” eylemi yaparak zamların geri alınmasını talep ediyordu.
Dün (4 Ekim) öğrencilerin yanına gelen Rektörlük Danışmanı öğrencilere görüşerek bu durumu çözmek istediklerini iletmişti. Öğrenciler ise zamlar geri alınana dek eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.
(TY)