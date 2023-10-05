Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemekhane zamlarını protesto eden öğrencilere gözaltı

Dokuz Eylül Üniversitesi yemekhanesindeki yemek fiyatlarının üç katına çıkmasını protesto eden öğrencilerden sekizi polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.