Doktorun görevini yanlış yazan gazeteciye 4,5 yıla kadar hapis istemi

28 Eylül’den bu yana hapis tutulan Nefes Haber Koordinatörü Fatih Ergin hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 15 Ekim tarihli iddianame, Silivri Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Savcılık, Ergin’i Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla” suçladı.

İddianameye konu paylaşım, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmayla ilgili.

Ergin, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan doktor Turgay Tamer’in 27 Eylül’de Büyükçekmece’deki evinde ölü bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Tamer’i ilk paylaşımında “eski adli tıp çalışanı” olarak tanımlayan Ergin, daha sonra bu ifadeyi düzelterek Tamer’in geçmişte cezaevi kampüsünde doktor olarak görev yaptığını belirtmişti.

Savcılık iddianamede, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına dayanılarak Tamer’in görev yaptığı dönemde “adli tıp çalışanı” sıfatını taşımadığını belirtti. Ergin’in ilk paylaşımındaki ifadenin gerçeğe aykırı bilgi oluşturduğunu ileri sürdü.

Gazeteci olması iddianamede gerekçe gösterildi

Savcılık, Ergin’in gazeteci olması nedeniyle paylaşımının geniş kitlelere ulaşabileceğini ve halk arasında endişeye yol açabileceğini savundu.

Paylaşımın, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin devam eden soruşturmanın güvenilirliğine zarar verebilecek nitelikte olduğu da iddia etti.

Başka bir sosyal medya kullanıcısının Ergin’in paylaşımını “İnfazlar başladı” yorumuyla alıntılamasına da iddianamede yer veren savcılık, paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli olduğu iddia etti.

TCK 217/A, yalnızca gerçeğe aykırı bilgi paylaşılmasını değil, bu bilginin sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ve kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayılmasını suç olarak düzenliyor.

Kaşif Kozinoğlu haberi yapan gazeteci Fatih Ergin, doktora “adli tıp çalışanı” dediği için tutuklandı

Ne olmuştu? MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011’de hayatını kaybetti. Ölümünün ardından sağlık müdahalelerinde ihmal olup olmadığına ilişkin başlatılan soruşturmada 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Adalet Bakanlığı’nın incelemesinin ardından Silivri Sulh Ceza Hâkimliği, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararını kaldırdı ve Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında 2011’de cezaevinde görev yapan yönetici, jandarma ve sağlık personelinin sorumlulukları yeniden incelemeye alındı. Bu kapsamda gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüsü doktoru Turgay Tamer’in evinde ölü bulunmasıyla ilgili paylaşımı, Ergin’in tutuklanmasına gerekçe yapıldı. 27 Eylül’de gözaltına alınan Ergin, 28 Eylül’de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Önce Metris Cezaevi’ne gönderilen gazeteci, daha sonra Silivri’deki Marmara 1 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. Ergin’in X hesabına da erişim engeli getirildi.

(HA)