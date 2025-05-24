Doktoru tehdit eden uzman çavuş gözaltına alındı

Çorum’da uzman çavuş M.G. özel bir hastaneden aldığı raporuonaylatmak için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine gitti. Uzman çavuş itediği raporu yazmayan doktoru silah göstererek tehdit etti.

Hitit Üniversitesi'ne bağlı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğine giden uzman çavuş M.G.raporunun fenne uygun yaşanan olayda, askeri personel M.G, daha önce özel bir hastaneden aldığı sağlık raporunun usule ve 'fenne uygun' olduğuna daşr onay istedi. ,

Sağlık kurulunun görevlendirmesiyle raporu inceleyen ortopedi uzmanı Nebi Köksal Yazgan, raporun 'fenne uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi Bunun üzerine randevusuz şekilde polikliniğe giden askeri personel, belindeki silahı göstererek, doktoru tehdit ettiği iddia edildi.

Ortopedi Uzmanı Nebi Köksal Yazgan'ın şikayeti üzerine Uzman Çavuş, beyaz kod ihbarı vermesi üzerine olay yerine gelen hastane güvenliği tarafından askeri personel gözaltına alındı.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı bir doktor, 22 Mayıs 2025 tarihinde, kendisinden uygunsuz rapor talep eden bir askeri personelin silahlı tehdidine maruz kaldı.

Soğukkanlı davranışı sayesinde saldırganı oyalayan hekim, acil durum çağrısı olan “beyaz kod” vererek güvenlik güçlerinin müdahalesini sağladı. Askeri personel, hastane güvenliği tarafından gözaltına alındı. Şans eseri fiziksel bir zarar oluşmazken, olay hem sağlık camiasında hem de kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Olayın ardından açıklama yapan Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu, bu saldırının münferit olmadığını vurguladı. Daha önce Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen gibi sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği olayları hatırlatan oda yönetim kurulu, “Sağlık kurumları şiddetin kol gezdiği yerler haline gelmiştir” dedi.

Çorum Tabip Odası, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yıllardır talep edilen yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Açıklamada, şiddet uygulayanlara caydırıcı hapis cezalarının yasalaşması gerektiği vurgulandı.