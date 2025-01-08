Doktorlar Türkiye genelinde iş bıraktı: Çetelere değil sağlığa bütçe

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarının 1. basamak sağlık hizmetlerinde başlattığı iş bırakma eylemine bugün 2. ve 3. basamaktaki sağlık emekçileri de katıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM Aile hekimleri: “Hekim reçetesinde özgür olmalı”

Sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusunun hekimler ve sağlık emekçileri olmadığına vurgu yapan sağlık emekçileri yurt genelindeki sağlık kuruluşlarında acil durumlar ve önceden planlanmış ameliyatlar dışında sağlık hizmeti vermedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık emekçilerinin neden iş bıraktığını ve taleplerini paylaştı:

Sağlıkta şiddeti artıracak düzenlemeler değil şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınması, etkili şiddet yasası çıkartılması ve sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmasıdır.

Tüm sağlık mesleklerine yönelik tanımlar net olarak yapılmalı, angarya çalıştırma yasaklanmalı, üniversite hastaneleri başta olmak üzere çalışanların tayin hakları, özlük ve sosyal hakları garanti altına alınmalıdır.

Hekimleri, Diş Hekimleri ve hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan, hastalara yeterli tedavi yapma süresi sağlamayan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmek için hasta randevuları her hastaya en az 15 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.

Diş hekimlerinde saat 24.00’dan sonra mevzuata aykırı şekilde nöbet yazılmasından ve vardiya çalışma sisteminden vazgeçilmelidir.

Hekim, ebe, hemşire ve tüm sağlık emekçilerine performans ve ciro odaklı sistemin yerine emekliliğe yansıyacak insanca ücret ödenmelidir. Sabit ödemeler genel bütçeden karşılanmalı, ek zamlar temel ücretlere ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmelidir. Bu talebimiz gerçekleşinceye kadar acil olarak ilave ek zam emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmeli ve mevcut memur emeklilerine de yansıtılmalıdır.

Kamu emekçilerin vergi diliminin yüzde 10’da sabitlenmelidir.

Evrensel'in derlediği habere göre, Türkiye genelinde iş bırakan doktorlar, sağlık sistemindeki eksikliklere dikkat çekti, sorunların çözülmesini istedi.

İstanbul

İstanbul'da sağlık emekçileri, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının başlattığı iş bırakma eylemine katılarak Çapa Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi. "Genel grev, genel direniş", "Bakan istifa" sloganları atan emekçiler, sağlık sistemindeki çöküşü protesto etti. İstanbul Tabip Odası adına yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın sorunları çözmek yerine sağlık çalışanlarının sesini bastırmaya çalıştığı ifade edildi.

Ankara

Ankara'da sağlık emekçileri, Hacettepe Üniversitesi heykel önünde toplandı. Çok sayıda sağlık çalışanı ve destekçi örgütün katıldığı eylemde, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıldı. ATO Başkanı Dr. Mine Coşkun, sağlıkta şiddet, mobbing ve performans dayatmalarına karşı taleplerini sıralarken Sağlık Bakanlığı'na çözüm üretme çağrısında bulundu.

İzmir

İzmir'de Sağlık Platformu, iş bırakma eyleminin üçüncü gününde İzmir Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. "Sağlıkta ticaret ölüm demektir" ve "Çetelere değil sağlığa bütçe" sloganlarıyla desteklenen eylemde sağlık emekçileri, çalışma şartlarının bilinçli olarak kötüleştirildiğini ve meslek onurlarının tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Adana

Adana'da Adana Şehir Hastanesi önünde yapılan açıklamada, sağlık sistemindeki çöküşe dikkat çekildi. Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Özden Polatöz, Sağlık Bakanlığı'na "Sesimize kulak verin" çağrısı yaparken, mevcut sistemin hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları mağdur ettiği belirtildi.

Eskişehir

Eskişehir'de Osmangazi Tıp Fakültesi önünde toplanan sağlık çalışanları, "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla taleplerini dile getirdi. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Nazan Aksaray, "Sağlık sistemimiz çöküyor, bu çöküşü kabul etmiyoruz" dedi.

Kayseri

Kayseri'de sağlık emekçileri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde taleplerini dile getirdi. SES Kayseri Şube Başkanı Bekir Güner, çöken sağlık sistemine dikkat çekerek, sağlıkta çeteleşmeye ve liyakatsiz yönetime karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Denizli

Denizli Sağlık Platformu, Denizli Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Sağlık çalışanları, düşük ücretler, performans dayatması ve mobbing sorunlarını dile getirerek "Yoksulluk sınırı altında zammı reddediyoruz" dediler. Ayrıca vatandaşlara destek çağrısında bulundular.

Dersim (Tunceli)

Tunceli Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığı'nın sorunları çözmek yerine çalışanların sesini bastırmaya çalıştığını ifade etti. SES Dersim Şube Başkanı Serap Kahraman, halkın sağlığını korumak için taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Muğla

Muğla'da sağlık emekçileri, Menteşe Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. SES Muğla Şube Başkanı Havana Çakar, sağlık sistemindeki çöküşü ve Bakanlık politikalarını eleştirerek, meslek onurlarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Aydın

Aydın Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığı'nın sorunlara çözüm bulmak yerine sağlık çalışanlarını daha zor şartlara mahkûm ettiğini söyledi. SES Aydın Şube adına konuşan Eylem Azizoğlu, bu eylemlerle meslek onurlarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Elazığ

Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yapan sağlık çalışanları, şiddet, mobbing ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekti. SES Elazığ Eş Başkanı Derya Coşkun, Sağlık Bakanlığı'nın taleplerini dikkate almasını istedi.

Aile hekimlerinin talepleri ▶ Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır. Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. ▶ Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar aile sağlığı merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır.



▶ Kadrolu ve güvenceli yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Kadrosuz, güvencesiz bir şekilde çalışan emekçiler (gruplandırma elemanları) kadroya geçirilmelidir. ▶ Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir. ▶ Gelire katkısı yüzde 20’yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir.

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(EMK)