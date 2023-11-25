Doktorlar "Halk Sağlığı Günleri" için Diyarbakır'da

“Fay hatları üzerinde yaşamak” temasıyla Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) düzenlediği 3. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri programı kapsamında bugün 09.00-11.10 saatleri arasındaki birinci oturumunda yapılan forumda, Türkiye’nin değişik illerinden gelen tabipler, “Uzun dönemde sağlık çalışmaları: Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Afete nasıl hazırlanmalı?” soruları üzerinden fikir alışverişi yaptı.

Forumun yapıldığı salona “Bê ziman tenduristî nabe! (Dilsiz sağlık olmaz!)”, “Demokrasi olmadan sağlık olmaz!”, “Hekimlik yargılanamaz!” yazan pankartlar asıldı.

Moderatörlüğünü Cegerğun Polat ve Korel Yalman'ın yaptığı forumda, tabipler afetlerden önce ve sonra yapılması gerekenleri, 6 Şubat deprem deneyimleri üzerinden tartıştı ve öneriler sundu.

Forumda öne çıkan tartışma başlıkları şunlar oldu:

· Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nun çok hızlı bir şekilde organize olduğuna vurgu yaparak, devletin yapması gereken işleri 99 kurumdan oluşan bu platformun yaptığına dikkat çekti. Turan konuşmasında TTB’nin toplumla birlikte, buna benzer modeller üreterek mücadeleyi sürdürebileceğini vurgu yaptı.

· Afet dönemlerinde depremzede sağlık personellerinin göreve çağrıldığı, gelmedikleri takdirde görevden alınacakları tehdidiyle karşılaştıklarına dikkat çekildi.

· Afet bölgelerindeki gönüllü sağlık personellerinin temel ihtiyaçlarının karşılanamamasına vurgu yapıldı, lojistik merkezlerinin koordinasyonunun nasıl yapılması gerektiği tartışıldı.

· Afet akademisi çalışmalarının kolay ulaşılabilir olması ve öğrencileri, mezunları, uzmanları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği önerildi.

· Koruyucu sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

· Afet süreçleriyle ilgili belediyelerle birlikte halkın eğitilmesi, bununla ilk 24 saat içinde yapılacaklarla can kayıplarını önlenmesi üzerinde duruldu.

· Afet süreçlerinde TTB’nin merkez ve yerel koordinasyonunu sağlanmasının önemi üzerinde duruldu.

24-26 Kasım tarihleri arasında yapılan / yapılacak olan İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri programı yarın, Sur gezisiyle son bulacak. (BA/AS)