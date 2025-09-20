Doktor ve mühendislere ABD vize ücreti 100 bin dolar olacak

ABD Başkanı Donald Trump yüksek nitelikli işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ve 'H-1B' olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını içeren kararnameyi onayladı.

Oval Ofis’te düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, "harika" işçilere ihtiyaçları olduğunu, bu programın bu hedefi büyük ölçüde güvence altına aldığını ifade etti.

Bu programdan en çok faydalanan teknoloji şirketlerinin de bundan mutlu olacağını söyleyen Trump,"Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek" dedi.

'Altın Kart' ile oturum hakkı 1 milyon dolar

Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD’de oturma izni alabileceği 'Altın Kart' programına yönelik bir kararı da imzaladı. Trump, bu programdan sağlanacak gelirlerin vergi indirimlerinde ve borç ödemelerinde kullanılacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise bundan böyle yalnızca en üst düzeyde olağanüstü niteliklere sahip kişilerin kabul edileceğini vurgulayarak, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak" diye konuştu.

Beyaz Saray yetkilisinin CBS News'e doğruladığı ek ücret, yabancı işçi alımında bu programa güvenen Amazon, IBM, Microsoft ve Google gibi teknoloji devleri de dahil olmak üzere işverenleri etkileyecek.

Beyaz Saray: H-1B vizesi kötü kullanılıyor

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, 'H-1B' vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı aktarıldı. Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanırken, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla 'H-1B' vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Altın Kart' sahibi olmak isteyen kişilerin ABD Hazinesi’ne 1 milyon dolar, eğer bir şirket sponsorluğunda başvuru yapılıyorsa 2 milyon dolar ödemesi gerektiği ifade edildi. Böylece bu ödemeyle başvuruların hızlandırılmış biçimde sonuçlandırılacağı ve kişilere ABD’de ikamet etme hakkı tanınacağı kaydedildi.

