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Yayın Tarihi: 7 Aralık 2024 17:51
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2024 17:56
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Doha’da üçlü Suriye zirvesi

Türkiye, İran ve Rusya Suriye'deki son gelişmeleri konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ''Rusya olarak, Esad ile muhalifler arasında diyalog kurulmasını istiyoruz'' dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Doha’da üçlü Suriye zirvesi
Fotoğraf: AA

Suriye'de cihatçıların Şam’a ilerleyişi sürerken Türkiye, Rusya ve İran Suriye gündemiyle Katar'ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi Suriye’deki son gelişmeleri konuştu. Görüşme ‘Astana Formatı’nda gerçekleşti.

Türkiye tarafı toplantının içeriğine dair bir bilgi vermezken İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi görüşmeden sonra gazetecilere konuştu.

Irakçi, Suriye’de çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi ve Suriye hükümetinin siyasi diyalog kurması konusunda herkesin hemfikir olduğunu kaydetti.

''Taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini koruma konusunda mutabakata vardı. Toplantıda Şam hükümeti ile meşru muhalif gruplar arasında siyasi diyaloğun başlatılmasına vurgu yapıldı'' dedi.

Irakçi "Bölgedeki gelişmeler çok hızlı gerçekleşiyor. Değişken bir duruma tanık olduğumuz bir aşamadayız. Suriye halkını ve hükümetini desteklemeye devam etmemiz doğaldır. Bu, rol oynamamız gereken siyasi bir kampanyadır" diye de ekledi.

Lavrov’dan da benzer açıklama

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ''Teröristlerin Suriye'de toprak ele geçirmesine izin verilmesi kabul edilemez'' dedi. Lavrov, ''Rusya olarak, Esad ile muhalifler arasında diyalog kurulmasını istiyoruz'' ifadesini kullandı.

Ayrıca, ''Türkiye ve İran ile birlikte, Suriye'de gerginliğin azaltılması çağrısının duyulmasını sağlamak için adımlar atacağız'' diye konuştu.

Lavrov, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlılıkla teyit ettik ve düşmanca eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunduk. 2254 sayılı kararın tam olarak uygulanmasını istediğimizi hepimiz vurguladık ve bunun için hükümet ile yasal muhalefet arasında diyalog çağrısında bulunduk” ifadelerini kullandı.

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6 Aralık 2024

(HA)

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İstanbul
Suriye
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