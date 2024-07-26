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Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 11:27
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2024 12:11
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Doğubayazıt'ta düğüne Kürtçe şarkı baskını

Doğubeyazıt'ta bir düğüne ve birçok eve polis baskın yaptı. Gözaltına alınanlar, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle “örgüt propagandası” yapmakla suçlandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Doğubayazıt'ta düğüne Kürtçe şarkı baskını

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün (25 Temmuz) gece bir düğün salonunda yapılan düğüne polisler baskın düzenledi.

Baskında düğün salonu sahibi Ali Boran, müzisyen Şenol Aktar ve kardeşi Onur Aktar ile kameraman Abdullah Kebude gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, TEM Şubede ifade işlemleri alındıktan sonra sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

MA’nın haberine göre; ilçede sabah saatlerinde birçok eve de baskına yapıldı. Baskında G. R., S. İ. Y., O. S. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ile İstanbul’dan da M. S. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara yaklaşık iki hafta önce katıldıkları bir düğünde Şal u Şepik (ulusal kıyafet) giydikleri ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçlaması yöneltildi.

(RT)

kürtçe şarkı Düğün düğünde gözaltı
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