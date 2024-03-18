Doğanay Güzelgün’ün ölümüne sebep olan Temel Ünlü’ye ‘olası kast’tan 20 yıl hapis cezası

Alkol ve uyuşturucu etkisinde hız sınırını aşarak otomobil sürerken bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarpan ve ölümüne sebep olan Temel Ünlü’nün yargılanmasında karar çıktı.

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Ünlü, kaza öncesi uyuşturucu madde kullanmadığını iddia etti. Kazadan 71 gün sonra teslim olduğunda içkili olduğunu kabul ettiğini belirten Ünlü, "İsteseydim onu da kabul etmezdim ve kan testinde çıkmazdı. Ancak ben doğruyu söyledim” dedi.

Ünlü ayrıca ehliyeti olmadığı için polis çevirmesinden kaçtığını söyledi. “Orta şeritte hareket ederken kazadan biraz geride birçok bisikletlinin sağ şeritte olduğunu gördüm. Sol şeride geçip yoluma devam ettim. Virajı geçince ölen ağabeyi gördüm. Fren yaptım ve direksiyonu kırdım ama kazaya engel olamadım" diye konuştu.

Ünlü savunmasında “Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum. Ölenin ailesine de baş sağlığı diliyorum" dedi.

Savunmanın ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, ‘olası kastla ölümüne sebebiyetten’ sanığın 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Ünlü’nün ‘olası kast’ suçuyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanığın kazadan sonra teslim olmaması, kazayı üstlenmek için birini göndermesi, ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğunu göz önüne alan mahkeme heyeti cezada indirime gitmedi.

Ne olmuştu? 18 Temmuz 2022 sabahı saat 5:32’de Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü arabasıyla bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarptı. Güzelgün olay yerinde hayatını kaybetti. Ünlü ise kaçtı. 17 suç kaydı olduğu tespit edilen Ünlü, 71 gün sonra teslim oldu. Teslim olduktan sonra Sulh Ceza Hakimliği tarafından “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Ünlü’nün “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 5 Aralık 2023’te Anadolu Adliyesi 49. Asliye Ceza Mahkemesinde başlayan davada mahkeme sanığın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan değil “olası kast” ile yargılanması gerektiğini belirtip dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Ceza da bu mahkemeden çıktı.

(HA)