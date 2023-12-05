Doğanay Güzelgün’ü çarparak öldüren Temel Ünlü ağır cezada yargılanacak

Alkol ve uyuşturucu etkisinde hız sınırını aşarak otomobil sürerken bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarpan ve ölümüne sebep olan Temel Ünlü’nün yargılanmasına bugün başlandı.

İddianame ‘taksirle insan öldürme’ suçlamasıyla hazırlandığı için fail Temel Ünlü, İstanbul Anadolu Adliyesindeki 49. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde adliye önünde bir araya gelen bisikletliler, bisiklet cinayetlerine ve Temel Ünlü hakkında hazırlanan iddianamenin ‘taksirle insan öldürme’ suçundan hazırlanmasına tepki gösterdi. Failin kasten öldürmekten yargılanmasını istedi.

Not: TCK’ye göre taksirle ölüme sebebiyet vermenin cezası 2’dan yıldan 6 yıla kadar hapis. Ancak kasten öldürmenin cezası müebbet hapis.

Tutuklu yargılanan Temel Ünlü mahkemede yaptığı savunmada, arabanın içinde bulunan esrarın arkadaşına ait olduğunu iddia etti. “Arabanın içine esrar bırakmadım. Uyuşturucuyu benden önce arabayı kullanan arkadaşım bırakmış. Arkadaşım araçta unutmuş. Ben esrarı beş sene önce bıraktım. Artık kullanmıyorum” dedi. Ünlü, Güzelgün’ün arkadaşlarından korktuğu için saklandığını iddia etti ve şu savunmayı yaptı:

“Orta şeritten giderken Bostancı sahilinde önümde bir bisikletli gördüm. Frene bastım, direksiyonu sağa kırdım ama duramadım. Arabadan indim ama bisikletliler üzerime gelmeye başlayınca korktum ve yaya olarak kaçtım. Sonrasında medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edildiği için korktum ve saklanmak zorunda kaldım. Daha sonra avukatımla birlikte adliyeye gelip teslim oldum. Durum bundan ibarettir. Bu kazaya karıştığım için pişmanım. Keşke olmasaydı."

Ünlü'nün avukatı yasalardan yakındı

Doğanay Güzelgün’ün ailesi ve avukatları mahkemeden 'görevsizlik kararı' vermesini ve dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

Ayrıca Güzelgün ailesinin avukatları, olay anında araçta bulunan kişinin Ünlü’nün alkol ve uyuşturucu kullandığı yönünde ifade verdiğini hatırlattı. Trafik polislerinin ifade verdiğini de hatırlatan avukatlar, Ünlü’nün kontrol noktasından kaçtığını söyledi.

Bunun üzerine Ünlü’nün avukatı “Türkiye'de trafik ile ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu konusunda hemfikiriz. Ama bu yasaların yetersizliği yüzünden davanın ağır ceza mahkemesine devredilmesi talebine itiraz ediyoruz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Doğanay Güzelgün'ün öldürülmesiyle ilgili 'olası kast' kanaatiyle görevsizlik kararı verdi. Temel Ünlü’nün tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme davanın ağır ceza mahkemesine sevk edilme talebini kabul etti.

Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan fail Temel Ünlü ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Bisikletlilerden duruşma öncesi protesto

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan bisikletliler bir basın açıklaması yaptı. Eyleme Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de destk verdi.

Burada konuşan Doğanay Güzelgün’ün de üyesi olduğu Maltepe Cycling Club’ın kaptanı Koray Al, Temel Ünlü hakkında hazırlanan iddianamenin ‘taksirle insan öldürme’ suçundan hazırlanmasına tepki gösterdi, kasten öldürmekten yargılanmasını istedi.

Al "Taksirle insan öldürme suçlamasıyla fail Temel Ünlü cezayı en üst limitten alsa dahi, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak cezaevinden birkaç ay yatarak tahliye olabilecek. Alkol ve uyuşturucusunu alarak özgür bir şekilde aracını silah olarak kullanmaya devam edebilecek. Sporunu yapmak dışında hiçbir amacı olmayan tertemiz bir insanın ölümüne sebep olan, 71 gün kaçıp delil karartmış, bu süre zarfında yakalanmamış failin hapis yatmadan tahliye ihtimali adalet sistemimiz ve adalet anlayışımız için vicdanlarımızı yaralayan bir leke olacak. Bu durumda özgürce ve güvenle yaşaması gereken insanlar için spor yapmak ya da bisiklete binmek bir hayal haline gelecek” dedi.

"Katliamların önüne geçmenin tek yolu katillerin cinayetten ceza almaları"

Açıklamada konuşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de Doğanay Güzelgün için adalet istedi. Kadıgil “17 sabıkası olan, uyuşturucu madde ve alkol etkisindeki bir cani tarafından öldürüldü Doğanay” dedikten sonra “Bu cani şu anda taksirle insan öldürmekten yargılanıyor. Bu insanlar, adalet istedikleri için buradalar. Çünkü Doğanay’ın başına gelen şey taksir değil. Bunun adı olası kast” diye konuştu.

Kadıgil “Temel Ünlü polisten kaçtı, uyuşturucu madde etkisindeydi, daha önce defalarca suç işledi, gelecekleri biliyordu. Doğanay, ne ilk ne de son. Burada artık bir toplu katliamdan söz etmek zorundayız. Bunun da tek yolu içerideki Temel Ünlü gibi canilerin hak ettikleri cezayı, yani cinayet suçundan almaları gereken cezayı almalarıdır” diye ekledi.

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(HA)