Doğan: Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlarımız görevleri başında

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirme yapıyor.

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan hakkında memnu haklarının iade edilmesine ilişkin kararın Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği bozma kararına değinen Doğan, "Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlarımız olması gerektiği gibi görevleri başında. Aksi yönde çıkan haberlerin niyetini maksadını anlıyoruz" dedi.

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"Türkiye'nin politikası tutarsız"

Doğan, Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Suriye'de 27 Kasım’da başlattığı saldırılara değindi.

Doğan şunları söyledi: “'Türkiye'nin güvenliği ve meşru hakları için Suriye'deyiz' deniyor. 'YPG Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor' deniyor. Bu konuda bir durum varsa bunu temasla, diyalog yoluyla yapılmalı. Orada bulunan Kürtler Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit etmiyor. Orada kimin nasıl yaşayacağına o topraklarda yaşayanlar karar verir. Türkiye'nin politikası tutarsızdır. DEM Parti olarak diyoruz ki, şayet çatışmacı ve yayılmacı bir politikaya sahip değilseniz Suriye'nin tüm farklılıkları, kimlikleri ve inançlarıyla eşit ve özgür bir şekilde yaşamalı."

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"İmralı'nın kapılarının açılması gerekiyor"

DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan arasında yapılması olası görüşmeye dair de konuşan Doğan "Sayın Öcalan'a yönelik tecrit yıllardır gündemimizde. Biz yıllardır milletvekilleri olarak cezaevlerine gitme hakkımız varsa İmralı Ada Cezaevi'ne de gidebilmeliyiz diyoruz. Defalarca başvuru yaptık o nedenle bu temas hem gecikmiştir hem de bu insan hakkı ihlalinden vazgeçilmeli bizim için esas mesele bu: İmralı'nın kapılarının açılması lazım. Bakan 'makul süre' diyor soruyoruz: Makul süre nedir?" dedi.

(RT)