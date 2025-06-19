Doğan: Süreçteki durağanlık kriz olduğu algısı yaratıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündeminde, Meclis’te görüşülmekte olan ve doğa tahribatına yol açacağı gerekçesiyle kamuoyunun tepkisini çeken kanun teklifi ile demokratik çözüm süreci vardı.

“Zeytinlikler şirketlerin rantı için feda edilemez”

Doğan, özellikle zeytinlik alanları madenciliğe açabilecek düzenlemeleri içeren yasa teklifine sert tepki gösterdi. Teklifin sadece doğayı değil, kırsalda yaşayan halkın yaşam hakkını da tehdit ettiğini vurgulayan Doğan, Meclis komisyonlarının çiftçi, köylü ve doğa savunucularına kapalı olmasını eleştirdi.

“Eğer Meclis gerçekten çiftçinin, köylünün, emekçinin derdiyle ilgileniyorsa, o komisyon kapılarını onlara açmak zorunda. Zeytinlikler şirketlerin rantı için madenciliğe açılamaz. Bizim bu konudaki tutumumuz net: Bu yasa teklifi komisyondan geçmemelidir” dedi.

"Süreç kendi ritiminde devam ediyor"

DEM Parti Sözcüsü Doğan, son dönemde kamuoyunda tartışılan “barış süreci”ne dair iddialara da açıklık getirdi. Abdullah Öcalan’ın çağrısı, PKK’nin kararları ve sonrasında yapılan görüşmelere işaret eden Doğan, sürecin tarafları arasında herhangi bir tıkanma yaşanmadığını söyledi.

“Bulunduğumuz durum, sürecin tarafları açısından kendi ritminde ilerlediğini gösteriyor. Herhangi bir kriz ya da tıkanıklık söz konusu değil. Ancak pratik göstergelerin kamuoyuna yansımıyor oluşu, dışarıdan bir durağanlık ve kriz algısı yaratabiliyor” dedi.

Doğan, demokratik çözüm ve barış sürecinin yalnızca taraflar arasında yürütülen siyasi müzakerelerle sınırlı olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin hak ve söz sahibi olmasını gerektirdiğini belirtti.

“Barış ve demokratik toplum süreci dediğimiz şey tam da budur. Yerelin nasıl yaşayacağına kendisinin karar verebilmesidir” diyen Doğan, halkın sürece katılımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

DEM Parti’nin, söz konusu yasa teklifine karşı muhalefetini sürdüreceğini belirten Ayşegül Doğan, milletvekillerinin komisyonda hem itirazlarını dile getirmek hem de halkın sesi olmak için yer aldığını ifade etti.

Doğan son olarak şöyle dedi:

“Demokrasi alanını, demokratikleşme alanının genişlediğini görmeye toplumun ihtiyacı var. İyilikle ilgili adımları görmeye yine toplumun ihtiyacı var. Biz siyasetçilerin görevi de bunları paylaşmak, bunun için mücadele etmek, bunları görünür kılmak. Bir an önce sayın Kurtulmuş yapılması gerekenleri yapsın artık; yetkilileri toplasın, siyasi partilerle bu konuya dair istişarelerde bulunsun. Bizim komisyonun çalışma usulü ve esaslarına ilişkin de tüm önerilerimiz hazır. Bu konudaki taslağımız hazır.”

(EMK)