Doğan Özgüden'in kaleminden 'İnci Tuğsavul'un çok boyutlu kavgası'

Doğan Özgüden'in İnci Tuğsavul'un hayatını kaleme aldığı "Vatansızlığı Vatan Eylemek" kitabı Belge Yayınları'ndan okurla buluştu.

"Vatansızlığı Vatan Eylemek - İnci Tuğsavul'un Çok Boyutlu Kavgası"nda, Tuğsavul'un gazeteciliği, siyasi mücadelesinin yanı sıra kişisel arşivinden fotoğraflar da yer alıyor.

Özgüden'in arka kapakta yer alan yazısı şöyle:

"Hayatı 9 yılı doğup büyüdüğümüz topraklarda, 52 yılı da sürgünde, her daim inançlarımız uğrundaki mücadeleler içinde olmak üzere tam 61 yılını birlikte paylaştığımız bir ömür…



"İkimiz de ileri yaşlarımızda artık takvim yapraklarının birbiri ardına giderek daha hızla düştüğünün bilincindeyiz. Hayatta kalan yakınlarımızın, dostlarımızın, mücadele arkadaşlarımızın sayısı hızla azalıyor.



"Tüm sürgünümüz boyunca bizi hiç terketmeyen o soru: Bir gün gerçekten o güzelim ülkemizi görebilecek miyiz? Yine de sosyal medya sayesinde yıllardır düşüncelerimizle ve mesajlarımızla gece gündüz zaten hep Türkiye’de değil miyiz? Sen değil misin Vatansız’ın Köln’deki gösterimi sırasında yaptığın konuşmada “Vatan ürettiğin yerdir” diyen?



"Türkiye’de olduğu gibi sürgünde de senin nasıl hiç durmadan ürettiğinin yakın tanığıyım. Belçika’da İnfo-Türk ve Güneş Atölyeleri büyük ölçüde senin özverili ve yaratıcı çalışmalarının ürünüdür.



"Evet, bu kitapta ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi, çok boyutlu kavganla sen vatansızlığı vatan eyleyenlerdensin."

Doğan Özgüden - İnci Tuğsavul hakkında

Brüksel'deki Info-Türk'ün ve Güneş Atölyeleri'nin kurucuları Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul 50 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyor ve mücadele veriyorlar.



Doğan Özgüden bir demiryolu emekçisinin oğlu olarak 1936'da Kalecik'in Irmak İstasyonu'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Türkiye'nin çeşitli köy ve şehirlerinde yaptı. Yüksek iktisat öğrenimi (YETO) yaparken 1952 yılında gazeteciliğe Ege Güneşi Gazetesi'nde başladı.



Öncü ve Milliyet gazetelerinde temsilcilik, Sabah Postası ve Gece Postası gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra zamanının en büyük sol günlük gazetesi olan Akşam'da genel yayın müdürlüğü yaptı (1964-66).



Sol harekete genç yaşta katılan Özgüden, 1962'den sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarında mücadele verdi ve 1964 yılında bu partinin Merkez Yürütme Kurulu'na seçildi.



İnci Özgüden-Tuğsavul 1940'da Ankara'da doğdu. Gazeteciliğe, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini sürdürürken 1961 yılında Ankara'da Hür Vatan Gazetesi ve Kim Dergisi'nde başladı. Daha sonra Hareket (1962-63) ve Akşam (1963-66) gazetelerinde çalıştı.



1962'de Ankara Gazeteciler Sendikası, 1963'te İstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü.



Özgüden'ler, 1967'den sonra sosyalist haftalık dergi Ant'i ve Ant Yayınları'nı kurarak 1971'de sıkıyönetim tarafından kapatılıncaya kadar yönettiler. Yazdıkları ve yayınladıkları yazılardan dolayı haklarında 50'den fazla dava açıldı. 300 yılı aşkın hapis cezası talebiyle tehdit edildiklerinden 1971 askeri darbesinden sonra Türkiye'den ayrıldılar.



Avrupa'da diğer muhalif sürgünlerle birlikte 12 Mart döneminde Demokratik Direniş Hareketi'ni, 12 Eylül döneminde de Demokrasi İçin Birlik'i kurarak Cunta rejimlerine karşı kampanya yürüttüler.



1980 darbesinden sonra Özgüden ve Tuğsavul, askeri cuntaya karşı hariçte mücadele yürütmek üzere Avrupa'da kurulan Demokrasi İçin Birlik (DİB)'in genel başkanlığı ve yayın yönetmenliği görevlerini üstlendiler.



Cunta'ya karşı yürüttükleri muhalefetten dolayı 200'e yakın rejim karşıtıyla birlikte 1982 yılında Türkiye vatandaşlığından çıkartıldılar. Bu karar on yıl sonra iptal edildiyse de Dışişleri Bakanlığı kendilerine, Türkiye'ye döndükleri takdirde daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildirilen ağır suçlamalardan dolayı tutuklanmayacakları ve yargılanmayacakları konusunda herhangi bir yazılı güvence vermeyi reddetti.



1971 darbesi'nden otuz yıl sonra, cuntacı generalleri eleştiren bir yazısından dolayı Doğan Özgüden hakkında yeni bir dava açıldı ve mahkeme kendisinin Türkiye'ye girer girmez tutuklanması için sınır kapılarına bildirimde bulundu. Daha sonra TCY'nin 301. Maddesine göre sürdürülen dava, Özgüden'in Türkiye'ye girişinde tutuklanarak mahkemeye sevkedilmesine kadar askıya alındı.



Doğan Özgüden Türkiye'de Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Şeref Divanı ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarında, Türkiye İşçi Partisi Merkez Komitesi'nde bulundu. Halen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Belçika Gazeteciler Cemiyeti ve Brüksel Kültürler Arası Etkinlikler Merkezi (CBAİ) üyesi.



Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Ankara Gazeteciler Sendikası'nın eski üyesi olan İnci Özgüden-Tuğsavul ise halen Belçika'da Uluslararası Basın Cemiyeti (API)'nin üyesi. İstanbul'da 1965'te yayınlanmış Müzik Rehberi ve Brüksel'de 1991'de yayınlanmış Türk Kadını isimli çalışmaları bulunuyor.

(AÖ)