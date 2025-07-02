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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 11:16
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 16:07
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Doğalgaza temmuz zammı

BOTAŞ, 2 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarına zam yaptı. Konutlarda yüzde 24,6, sanayide ise yüzde 7,86 oranında artışa gidildi. Prof. Dr. Hakan Kara, Mart 2024’ten bu yana doğalgaz fiyatlarının yüzde 149 zamlandığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Doğalgaza temmuz zammı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz toptan satış fiyatlarına zam yaptı.

Buna göre BOTAŞ, internet sitesinde ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gitti.

Yeni tarifeler bugün yani 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Bir yıllık zam yüzde 149

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, faizlerin zirveye ulaştığı Mart 2024’ten bu yana doğalgaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 149 oranında zamlandığını söyledi.

Kara, “Enflasyonla mücadele için Mart 2024’te faizlerin yüzde 50’ye yükseltildiği tarihten bu yana doğalgaz fiyatları yüzde 149 oranında artırıldı” dedi.

Siyasal İktisatçı İnan Kara da Ocak 2023-Mayıs 2025 arasında dünyada doğalgaz fiyatlarının yüzde 32 düştüğünü, aynı dönemde ise Türkiye'de yüzde 74 arttığını kaydetti. “Temmuz zammıyla zam oranı yüzde 117'ye ulaştı.” dedi.

Hakan Kara’nın vurguladığı oran, Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini yüzde 50 seviyesine yükselttiği tarihten bu yana geçen dört aylık dönemde enerji maliyetlerindeki artışın boyutunu gösteriyor.

2023 Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'in öncülüğünde uygulanan sıkı para politikası çerçevesinde, enflasyonla mücadele amacıyla kademeli faiz artışlarına gidildi. Politika faizi, Mart 2024'te yüzde 50'ye yükseltildi. Günümüzde bu oran yüzde 46 seviyesinde sabit tutuluyor.

Ancak faizlerin yükselmesine rağmen, özellikle enerji ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları devam ediyor. Bu durum, halkın alım gücünü olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
doğalgaz zam
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