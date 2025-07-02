Doğalgaza temmuz zammı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz toptan satış fiyatlarına zam yaptı.

Buna göre BOTAŞ, internet sitesinde ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gitti.

Yeni tarifeler bugün yani 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Bir yıllık zam yüzde 149

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, faizlerin zirveye ulaştığı Mart 2024’ten bu yana doğalgaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 149 oranında zamlandığını söyledi.

Kara, “Enflasyonla mücadele için Mart 2024’te faizlerin yüzde 50’ye yükseltildiği tarihten bu yana doğalgaz fiyatları yüzde 149 oranında artırıldı” dedi.

Konutta kullanılan doğalgaza yapılan %24,6 zam tam bir geçmişe endeksleme örneği. pic.twitter.com/1xmiyU3jxJ — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 1, 2025

Siyasal İktisatçı İnan Kara da Ocak 2023-Mayıs 2025 arasında dünyada doğalgaz fiyatlarının yüzde 32 düştüğünü, aynı dönemde ise Türkiye'de yüzde 74 arttığını kaydetti. “Temmuz zammıyla zam oranı yüzde 117'ye ulaştı.” dedi.

Doğalgaz bulduğumuza pişman edene kadar zam yapacaklar.



Ocak 2023-Mayıs 2025 arasında dünyada doğalgaz fiyatları yüzde 32 düştü.



Aynı dönemde Türkiye'de yüzde 74 artmıştı.



Temmuz zammıyla zam oranı yüzde 117'ye ulaştı.



Seçimi kazanmak için 'yerli doğalgaz bulduk'… pic.twitter.com/18XALqSFLS — inan mutlu (@inanmutlu1) July 2, 2025

Hakan Kara’nın vurguladığı oran, Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini yüzde 50 seviyesine yükselttiği tarihten bu yana geçen dört aylık dönemde enerji maliyetlerindeki artışın boyutunu gösteriyor.

2023 Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'in öncülüğünde uygulanan sıkı para politikası çerçevesinde, enflasyonla mücadele amacıyla kademeli faiz artışlarına gidildi. Politika faizi, Mart 2024'te yüzde 50'ye yükseltildi. Günümüzde bu oran yüzde 46 seviyesinde sabit tutuluyor.

Ancak faizlerin yükselmesine rağmen, özellikle enerji ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları devam ediyor. Bu durum, halkın alım gücünü olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

(HA)